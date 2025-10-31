花蓮救災傳「便當費近億」縣府澄清僅4千萬 胡仁順：要告來告我

災民27日下午被擋在「重建特別條例座談會」門外，只能在大華活動中心外抗議。（翻攝自胡仁順臉書）

花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，縣府救災期間卻遭踢爆「便當開銷近億元」。民進黨花蓮縣議員胡仁順質疑，縣府提供的災害準備金資料與實際需求不符，恐有誇大或管理不當之嫌；縣府隨即反擊強調數據屬「開口契約」，實際支出約4千萬元，並揚言蒐證提告。胡仁順則回嗆：「要告來告我！」

胡仁順指出，根據縣府提供的「114年度災害準備金動支案件彙整表」，從9月23日至10月20日短短28天，救災便當支出高達9,166萬元，若以每個便當100元計算，相當於逾91萬個便當、平均每日超過3萬個。

胡仁順質疑，這與縣府先前公布便當數量，平日平均約8千、連假最多2.5萬個根本不符，即使加上慈濟等義煮團支援，仍難以解釋龐大數據。民進黨議員張美慧也要求縣長徐榛蔚須向議會進行專案報告，釐清經費運用是否合理。

花蓮縣政府30日晚間發聲明澄清，9,166萬元為「開口契約」上限，實際支出僅約4,092萬元，並說明，救災期間每日便當需求約3,000個，連假期間破萬人，總供應量超過40萬份，且與多個義煮團體密切合作，並無阻擋義煮進場情事。縣府呼籲外界勿以錯誤資訊誤導民眾，強調對於蓄意造謠者，將依法蒐證並依《災害防救法》、《社會秩序維護法》嚴辦，以維護公信。

對於縣府提告警告，胡仁順回嗆：「不用去告誰，要告來告我！」他表示，縣府提供給議員的表格，明確標示「截至114年10月20日」，表列金額應屬已執行或發包項目，若僅為匡列預算應註明清楚，否則形同誤導。他批評縣府「做事極不精準，連數字都不確定」，並直言若網友因轉傳消息被告，他願出面協助。





