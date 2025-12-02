花蓮救災夢見媽祖！營建董娘10年砸500萬點鹿港天后宮光明燈

彰化鹿港天后宮的財運亨通斗，被稱為全台最貴光明燈，每年高達50萬元！而這盞燈，已連續9年由一位從事營造業的高姓董娘點走，至今累積高達450萬元！她更在媽祖指引下，確定明年繼續點燈，達成10年500萬元的驚人紀錄！

彰化鹿港天后宮的財運亨通斗，被稱為全台最貴光明燈，每年高達50萬元！（圖／中天新聞）

高姓董娘分享，今年工程案頻頻失利，甚至一度懷疑運勢不佳，但隨後才發現，未中標的工程竟接連陷入停擺或預算問題，讓她感慨是媽祖的提醒，幫助她避開危機！暑假期間，她還因無工程案得以環島、露營，並在花蓮強颱後全心投入救災工作。回到公司後，她竟連續夢見媽祖，隨後順利接下新標案，損失降到最低，深信這一切都是媽祖庇佑的結果。

一位從事營造業的高姓董娘連續9年點走財運亨通斗，至今累積高達450萬元。（圖／中天新聞）

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，信眾點斗祈求一帆風順，而高姓女子的真實經歷，更讓人感受到媽祖的靈驗與慈悲。有需要的朋友，12月1日起就是點燈的時間了，快來祈福吧！

高姓董娘在媽祖指引下，確定明年繼續點燈，達成10年500萬元的驚人紀錄！（圖／中天新聞）

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

