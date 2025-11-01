花蓮救災被爆「募私款」 機具女神宣布退場：將公開所有收付款明細
花蓮縣光復鄉堰塞湖9月23日潰堤，帶來嚴重災情，許多民眾都自發性地到光復幫忙救災。有「機具女神」之稱的莫莫，當時發起私人募款來租借怪手等機具，協助開挖、清理淤泥。但是卻因為私人募來的款項沒有公開透明，還在沒有經過家屬同意的情況下「利用罹難者家屬名義」募款遭到外界質疑。莫莫昨天（10月31日）宣布要撤離光復，後續將讓財務整理好所有的帳目公開，貼文一出就引發網友熱烈回應，許多網友感謝她的救災善舉，但還是免不了質疑的聲浪。
莫莫昨天在Thread上發文表示，自己租借的怪手做到10月31日，已經決定要從光復撤出，至於其他成員是否要留在光復，就看個人的選擇，從今天（11月1日）開始，其他成員都是以個人名義繼續待在光復救災。
莫莫說，接下來會會好好處理退場事宜，並向災民報告撤出光復一事，關於金流不透明遭到質疑，她表示「過去造成的紛擾我們願意道歉，是我們思考不周」，接下來後端的財務、公關會整理好所有的收款明細、付款明細，然後清楚的向外公開，同時也會諮詢金融、法律相關專業進行對帳、備案、聲明等事宜。
莫莫說，很感謝光復當地的村民、各路的志工、消防、特搜隊等等，「謝謝這些日子大家給我們的關愛以及鼓勵，感動的淚水大家也流了不少，家園快快恢復」，也謝謝災民每天都等團隊回來，讓團隊能吃上一口熱飯、喝上一口熱湯，就像一個溫暖的家，有長輩在照顧團隊，看到很多屋主打從心底開心的笑，自己和團隊也很感動。
網友看後紛紛留言「感謝您！雖然跟您共識的時間不長，我也都在跑蜜蜂，但妳的精神小弟是佩服的！很高興能與您一起工作」、「私募事情發生了之後才知道原來這些挖土機都需要費用的，我以為是挖土機超人免費無私的奉獻付出」、「從光復志工口中認識你們團隊，才理解你們這1個多月來為光復災區做了什麼」、「挖土機鞠躬之後，眼淚直接噴」、「也許過程中有疏漏，不過妳很棒，妳的善與愛我相信老天不會冤枉妳的」、「你們是實際有做事的人。在這邊真的要跟你們團隊致敬」、「謝謝莫莫，很高興去光復幫忙救災的時候，我也有在妳的團隊裡一起跟大家努力，這輩子都不會忘記」。
也有網友還是發出質疑，留言「不合法的私人募款也必須面對」、「為善不欲人知在這世道已經不適用了，這麼高調的退場我真的覺得很有趣，大家怎麼看呢」、「希望公開募款帳冊支出明細」、「剛開始理直氣壯不承認自己拿罹難者家屬的名義私自違法募款啊！現在被激到退出了，就短短一句願意道歉，就要大事化小、小事化無嗎？」
