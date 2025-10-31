花蓮救災餐費四千萬造謠近億 傅崐萁批民進黨：泯滅人心

國民黨立院黨團總召傅崐萁今（31）日反駁，民進黨花蓮縣議員指控花蓮縣府在光復鄉救災期間「便當餐盒」支出高達9166萬7040元的說法，強調花蓮縣政府已正式公告，截至目前為止實際支出僅4023萬元，痛批，民進黨公職人員明明可以看到正確資料，卻硬要扭曲事實，「泯滅人性、令人髮指」。

國民黨立委傅崐萁。（資料圖／中天新聞）

傅崐萁表示，教師節連假期間估計三天內有十幾萬人進入災區，這些人的中餐、晚餐需求龐大，約20幾萬個便當，若以一個便當100元計算，3天就可能需要2千多萬元。他感謝大量志工投入救災，並指出「因為國家失能，人民必須自救」，為這麼多志工提供膳食是最基本的責任。

傅崐萁透露，光 教師節連假期間餐費將近2千萬。（資料圖／中天新聞）

針對民進黨花蓮縣議員指控，傅崐萁強調花蓮縣政府已於昨天正式公告，與所有義煮團合作的費用使用不到一半，截至昨晚共使用4023萬元。他批評，民進黨公職人員明明可以看到正確資料，卻不斷扭曲稱上億元買便當，是「泯滅人性、令人髮指」的行為，並警告若再有不實指控，尤其針對他本人的，一定會提告，「如果提告才能止謗，要以正視聽」。

傅崐萁也否認有義煮團的白飯被擋在災區外的情況，強調從頭到尾都是由內政部的保警與國軍憲兵負責外圍交通管制，所有進入的車輛都經過許可，「沒有義煮團白飯被擋一事，都是謠言」。他讚揚台灣人民是「台灣最美的風景」，但批評政府表現不佳，「因為有一流的人民，但是有三流的政府，才會造成這麼大的災情，人民必須自救」。

