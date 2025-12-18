花蓮敬老愛心計程車使用破紀錄

花蓮縣政府持續推動大健康政策，透過敬老愛心計程車服務，減輕長者與身心障礙者交通負擔，提升日常外出與就醫便利性。

十八日花蓮縣政府發布統計，政策擴大實施後使用人次大幅成長，一一四年統計至十一月破八十三萬人次，較去年翻倍。顯示政策不僅深受民眾肯定，也成為長者重要的交通支持措施。也感謝花蓮縣議會長期以來對此項政策的支持。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣自一一三年擴大施行以來，是全國補助最高的縣市，全力打造安居樂業友善的城市，同時活絡地方運輸產業，尤其花蓮縣境南北狹長。盼藉由補助政策，協助長者、身障者突破交通藩籬，提升交通便利性，增進健康。社會處長陳加富也強調，此政策不僅是社會福利，更帶動社會經濟循環，讓花蓮更加幸福。

縣府社會處長陳加富說明，敬老愛心計程車自一一三年三月起，補助對象擴大至六十五歲以上長者，政策上路首年成效顯著，一一三年全年使用量達四十一萬人次。一一四年使用需求持續攀升，截至十一月已突破八十三萬人次，預估全年預估將破九十萬人次，較前一年翻倍成長，顯示政策有效減輕長者及身障族群外出交通負擔。

社會處長陳加富指出，有關服務現況，一一四年持續擴大服務範圍與合作車行，目前合作車行（隊）已達十家，投入服務車輛數增至七九○輛。服務涵蓋花蓮北、中、南區。現行補助方案為每趟車資補助七十%、每月最高一○○○點（一點等同一元），持敬老愛心卡刷卡支付，流程簡便，讓長者使用更安心。

社會處長陳加富進一步表示，未來規劃於一一五年將每月補助點數由一○○○點提高至一五○○點，並持續擴大服務範圍，除原有的十家計程車行（隊）外，新增三家車行（隊）投入服務，車輛數預計達八○○輛，照顧更多鄉鎮長者與身障族群；相關措施將待一一五年度預算審議確定後，進一步公告細節。

陳處長強調，敬老愛心計程車不僅降低長者交通負擔，同時也是降低照顧者、青壯年家庭的照顧負擔，由縣府一起提升整體長照健康。

不僅車資補助，未來將持續精進其他銀髮政策，包含社區型關懷據點、健康檢查與敬老津貼等措施，提供更完善的照護與支持，讓每位長者安心出行、家屬放心，持續朝幸福花蓮的目標邁進。