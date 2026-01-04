花蓮敬老愛心計程車搭乘翻倍 新增至13家800輛投入

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣許多偏鄉、散村人口稀少，公車班次很少，縣府推出敬老愛心計程車後叫車使用率高，去年使用人次達九十萬人次，較前年翻倍，今年除預計擴大補助點數到1500點，也新增至13家計程車行(隊)、800輛計程車提供服務，希望補足大眾運輸工具及復康巴士之不足。

敬老愛心計程車隊補助計畫自2024年3月1日開始補助花蓮65歲以上長者搭乘，平均每月已有7萬餘人次、去年度90萬餘人次長者及身心障礙朋友們受惠，花蓮縣政府社會處指出，經過辦理評鑑及公開甄選作業，今年度共計13家計程車行(隊)、800輛計程車提供服務，比去年增加三家，服務涵蓋花蓮北、中、南區。

縣府社會處指出，現行補助方案為每趟車資補助70%，今年預計從每月最高1000點調整到1500點(1點等同1元)，持敬老愛心卡刷卡支付，流程簡便，相關措施將待今年度預算審議確定後，進一步公告細節。

社會處指出，花蓮縣因受限於地形緣故，在交通網絡的布建上本屬不易，尤其偏鄉地區或南區的資源相對缺乏，而對於長者及身心障礙者的交通資源取得更是窒礙難行，花蓮縣自2024年擴大施行以來，是全國補助最高的縣市，也活絡地方計程車運輸產業，協助長者、身障者突破交通藩籬，提升便利性。

