花蓮敬老愛心計程車 使用人次倍增

花蓮縣政府去年推動敬老愛心計程車，每月補助65歲長者與身心障礙者7成車資、最高上限1000元，方便外出、就醫，政策廣獲好評，今年使用人次較去年大幅成長1倍，明年除會再增3家車隊投入服務行列，縣府也規畫提高補助額度至1500元，待115年度預算審議確定後再公告細節。

花蓮縣政府自民國107年推動愛心計程車隊服務縣內身心障礙者，補足復康巴士的不足，去年擴大補助對象至65歲以上長者外，並祭出每趟補助7成車資，使用者只要搭乘合作的車輛再刷卡支付，透過簡便的流程提升日常外出與就醫的便利性。

社會處統計，敬老愛心計程車服務上路首年使用人次約41萬人次，今年截至11月止已超過83萬人次，全年有望突破90萬人次，使用率翻倍成長，顯見政策有效減輕長者及身障族群外出的交通負擔，獲得民眾好評。

社會處表示，目前全縣有10家車行（隊）提供服務，車輛總數約790輛，服務範圍涵蓋北、中、南區鄉鎮，考量使用需求持續攀升，明年預計再新增3家車行（隊）投入服務，車輛總數預計達800輛，也規畫提高每月補助的上限額度，從1000元提升至1500元，相關措施待115年度預算審議確定後，會再公告細節。