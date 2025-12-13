花蓮文創園區「繪本故事屋」開館 啟動國家級繪本示範基地

花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」今天(13日)舉辦開館儀式，正式宣告繪本故事屋啟動營運，為東部地區帶來第一座國家級繪本閱讀示範基地。文化部長李遠特地出席見證，期許我國繪本產業發展能在未來幾年「彎道超車」，領先國際。

花蓮文創園區「繪本故事屋」13日正式開館，李遠致詞時表示，選擇花蓮文創園區作為國家級繪本館，主要是因為花蓮具備魔幻、美麗與神秘的條件。李遠曾陪伴自己的孩子共同創作15本繪本，有感於文化部各項政策缺少繪本這塊拼圖，因此，自他上任以後，便從每年徵選30位繪本新秀作家著手，接續開始繪本學校的培育、繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵、金繪獎，到現在繪本館開幕，他期盼繪本產業全力衝刺，幾年內能夠「彎道超車」，超越國際。

李遠指出，針對行政院提出「推動六大區域產業及生活圈」計畫，文化部特別選擇花創作為東部的據點，除了繪本故事屋以外，花創先前也已成立花蓮流行音樂AI實驗基地、Dome花創聚樂部，期盼帶動東部文創發展。

李遠強調，今年花蓮光復鄉發生嚴重災害，文化部一定會全力協助花蓮，將以文化基地出發，辦理各項文化活動，全力協助光復、甚至整個花蓮的文化重建，進而帶動觀光復甦。

文化部表示，「繪本故事屋」位於花蓮文創園區第六棟建物，建築原受0403震災影響，出現多處受損，文化部在完成歷史建築修復、提升整體耐震安全時，同步規劃繪本故事屋，展現建物新的生命力。負責監造的時境建築師事務所建築師黃筠舒表示，在施工過程中需在文化資產保存、材料進場、工法選擇與安全檢核之間精準協調，不到3個月的時間，不僅要長出童話森林裡的小房子，也要保護歷史建築的大房子，這是一個相當艱鉅的挑戰，她非常開心將這個作品分享給大家。

花創「繪本故事屋」由曾策劃《倫敦設計雙年展台灣館》、《文博會花蓮館》的偶然設計共同創辦人曾令理設計。曾令理指出，設計團隊保留木屋架的質地與歲月痕跡，使其成為故事的第一頁。新植入的設計以自然意象回應場域記憶，包含森林般的木質層層框架、流動如水景的動線、樹洞與小屋般的閱讀角落、童趣的香菇家具等，使孩子以直覺的方式與空間建立安全感與探索欲。