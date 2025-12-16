花蓮文創園區「繪本故事屋」開館 啟動國家級繪本示範基地

記者劉昕翊／綜合報導

花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」為東部地區帶來第一座國家級繪本閱讀示範基地，打造「靜態區－無邊際書房」與「動態區－想像力客廳」2大主題空間，館藏超過3000冊，日前正式啟動營運。

「繪本故事屋」日前舉辦開館儀式，文化部長李遠表示，他曾經陪伴自己小孩共同創作15本繪本，有感於文化部各項政策缺少繪本這塊拼圖，他上任以後，從每年徵選30位繪本新秀作家著手，接續開始繪本學校的培育、繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵、金繪獎，到繪本館開幕，期盼針對繪本產業全力衝刺，幾年內能夠「彎道超車」，超越國際。

文化部指出，繪本故事屋位於花蓮文創園區第6棟建物，提供繪本展示、閱讀角落、彈性活動區、嬰幼兒友善書區與AR互動體驗等多元服務，且為充實館內內容，花創營運管理單位臺灣生活美學基金會自今年4月起向中央部會、縣市政府及公私部門募集館藏，並邀請專家從「兒童角度」出發，結合臺灣對未來世代的期待，規劃出「自然生命」、「健康動能」、「情感人際」、「想像未來」、「公民參與」等13大選書主題，建立兼具啟發與教育的閱讀指引，目前館藏已突破3000冊，未來將隨需求逐年擴增，打造孩子的「閱讀無限大」。

另外，搭配繪本故事屋開館，花創同步推出一系列熱鬧活動，包括魔法市集、親子瑜珈、創意手作、劇團演出，以及「花創角色星旅號」臺灣角色IP特展等豐富內容，其中，第7棟的「花創角色星旅號｜POP-UP可愛能量展」，集結16組臺灣原創人氣角色，搭乘「星旅號列車」萌力進駐，以全新故事線帶領觀眾化身旅人，一同探索花蓮的自然魅力與療癒節奏。

此外，各進駐單位也推出響應活動，第10棟「花創聚樂部」結合科技人文推出圓頂繪本劇場，祖孫親情主題「爺爺一定有辦法」，溫馨互動的故事，以360度沉浸式體驗，開創繪本閱讀全新視野，並舉辦繪本DIY工作坊，以探索海洋世界為主題，帶領祖孫合力創作；第19棟「流行音樂AI實驗基地」則化身亮眼故事舞臺，以「聖誕驚魂派對」為主題，打造一座既搞怪又驚喜連連的創意天地，讓孩子的想像力全速奔馳，一同走進這片無垠幻想宇宙，在笑聲與驚呼聲中感受故事的奇幻能量。

