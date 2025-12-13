花蓮文創園區「繪本故事屋」開館 正式啟動國家級繪本示範基地

【記者蔡富丞/綜合報導】花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」（13）日舉辦開館儀式，正式宣告繪本故事屋啟動營運，為東部地區帶來第一座國家級繪本閱讀示範基地。文化部長李遠、財團法人臺灣生活美學基金會董事長彭俊亨、工程監造單位時境建築師事務所建築師黃筠舒、設計單位偶然設計共同創辦人也是國立陽明交通大學副教授曾令理、台灣角色品牌授權協會秘書長彭愛萍等共同出席，一同揭開這座充滿想像力的閱讀新地標。

文化部長李遠今天又化身為小野爺爺，他說，聽著開場太魯閣小朋友的歌聲，除了感動，也想到一句話「花蓮並不遠，只要你愛上它，它就很近了」。李遠說，選擇花創作為國家級繪本館的原因，是因為花蓮具備魔幻、美麗與神秘的條件。曾經陪伴自己小孩共同創作15本繪本的李遠說，有感於文化部各項政策缺少了繪本這塊拼圖，他上任以後，從每年徵選30位繪本新秀作家著手，接續開始繪本學校的培育、繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵、金繪獎，到今天的繪本館開幕，期盼針對繪本產業全力衝刺，幾年內能夠「彎道超車」，超越國際，「文化部必須大力地做」。

李遠也提到，針對行政院提出「推動六大區域產業及生活圈」計畫，文化部特別選擇花創作為東部的據點，除了繪本故事屋以外，花創先前也已成立花蓮流行音樂AI實驗基地、Dome 花創聚樂部，期盼帶動東部文創發展，實踐均衡臺灣理想及目標。李遠強調，今年光復鄉發生嚴重災害，文化部將會以文化基地及辦理各項文化活動等，全力協助光復乃至整個花蓮的文化重建，進而帶動觀光復甦，「臺灣歷史的命運總是在每一次的災難摧毀後又重建，花蓮就是這個最具韌性的代表」，文化部一定會全力協助花蓮。

今天與李遠一起在繪本故事屋進行創作的首屆繪本創作新秀獎勵繪本作家張毓秦說，她今年搬到花蓮生活，她認為，身為創作者是非常寂寞且孤單的一件事，但是在4月繪本學校開學典禮時，已經做過各種創作的李遠勉勵大家，「現在就是要用盡全力陪伴大家的夢想前進」，讓她非常感激。「很幸運成為一起完成夢想的人」，期許自己與其他繪本作家的創作，能共同在這臺很夢幻、漂亮的列車上一起前行。李遠及張毓秦也與現場的小朋友在繪本故事屋中創作，李遠創作了一輛前面有著犀牛角會嚇人且阻止壞人進入，載著人們四處流浪的「流浪車屋」。

文化部表示，繪本故事屋位於花蓮文創園區第6棟建物，建築原受0403震災影響，出現多處受損，文化部在完成歷史建築修復，提升整體耐震安全時，同步規劃繪本故事屋，展現建物新的生命力。負責監造的時境建築師事務所建築師黃筠舒表示，在施工過程中需在文化資產保存、材料進場、工法選擇與安全檢核之間精準協調，不到3個月的時間，不僅要長出童話森林裡的小房子，也要保護歷史建築的大房子，是一個相當艱鉅的挑戰，作為一個建築師同時也是一位媽媽，黃筠舒感性地說，「非常開心將這個作品分享給大家」。

繪本故事屋的設計則由曾策劃《倫敦設計雙年展台灣館》、《文博會花蓮館》的偶然設計共同創辦人曾令理設計。曾令理指出，設計團隊保留木屋架的質地與歲月痕跡，使其成為故事的第一頁。新植入的設計以自然意象回應場域記憶，包含森林般的木質層層框架、流動如水景的動線、樹洞與小屋般的閱讀角落，童趣的香菇家具等，使孩子以直覺的方式與空間建立安全感與探索欲。

花創營運管理單位臺灣生活美學基金會董事長彭俊亨表示，「繪本故事屋」是在去年0403地震以後，李遠期許要提供花蓮居民一個安定、「安住」力量所產生的。秉持著文化部進行各項建設都以「軟體先行」的方式，花創先以「繪本小角落」開始，到如今繪本故事屋正式成立，期盼小朋友都能來到這裡，「找到自己安定的力量」。

彭俊亨介紹，在花創打造的「繪本故事屋」，以「國家語言繪本」為核心出發，透過繪本媒介，讓兒童在自然、輕鬆的氛圍下接觸臺灣多元文化、語言與故事，進而形成一座多語言與文化交流的體驗場域。作為國家級示範基地，繪本故事屋肩負推廣國家語言的使命，整合跨部會能量，並與在地書店及閱讀團體攜手合作，期待孕育更多人才，帶動繪本創作風氣。

文化部表示，繪本故事屋以孩子視角為核心，打造「靜態區—無邊際書房」與「動態區—想像力客廳」兩大主題空間，提供繪本展示、閱讀角落、彈性活動區、嬰幼兒友善書區與AR互動體驗等多元服務。為充實館內內容，基金會自今年4月起向中央部會、縣市政府及公私部門募集館藏，並邀請專家從「兒童角度」出發，結合臺灣對未來世代的期待，規劃出「自然生命」、「健康動能」、「情感人際」、「想像未來」、「公民參與」等 13 大選書主題，建立兼具啟發與教育的閱讀指引，目前館藏已突破3,000冊，未來將隨需求逐年擴增，打造孩子的「閱讀無限大」。

為與故事屋營運無縫銜接，花創自114年2月起推出「花創繪本小角落」，提供親子免費閱讀空間，並與新象繪本館、花蓮縣故事協會等合作，推出各式故事展演與主題活動，讓親子每週都能享受愉快的共讀時光，系列活動迄今已超過百場，吸引逾2萬名親子參與，未來故事屋也將以「每月一主題」方式推出導讀、體驗與延伸課程，並將與各級學校合作，串連跨領域資源，擴大閱讀推廣與語言學習量能，持續拓展孩子的閱讀視野。

搭配繪本故事屋開館，花創同步推出一系列熱鬧活動，包括魔法市集、親子瑜珈、創意手作、劇團演出，以及「花創角色星旅號」臺灣角色IP特展等豐富內容。其中，第7棟的「花創角色星旅號｜POP-UP可愛能量展」，集結16組臺灣原創人氣角色，搭乘「星旅號列車」萌力進駐，以全新故事線帶領觀眾化身旅人，一同探索花蓮的自然魅力與療癒節奏。展場以W流線型動線串連森林、海洋、鐵道3大主題區，象徵花蓮山海節奏與角色能量流動，帶給民眾從森林到海洋、再回到鐵道的奇幻旅途。

另外，各進駐單位也推出響應活動，第4棟舉辦熟齡網紅工作坊活動，透過熟齡自媒體實力，讓在地人推廣在地事，促使各年齡層都動起來；第10棟「花創聚樂部」結合科技人文推出圓頂繪本劇場，祖孫親情主題「爺爺一定有辦法」，溫馨互動的故事，以360度沉浸式體驗，開創繪本閱讀全新視野，並舉辦繪本DIY工作坊，以探索海洋世界為主題，帶領祖孫合力創作；第19棟「流行音樂AI實驗基地」則化身亮眼故事舞台，以「聖誕驚魂派對」為主題，打造一座既搞怪又驚喜連連的創意天地，讓孩子的想像力全速奔馳，一同走進這片無垠幻想宇宙，在笑聲與驚呼聲中感受故事的奇幻能量。

【花蓮文創園區「繪本故事屋」】

活動地址：花蓮縣花蓮市中華路144號

開放時間：每週二至週日上午10時至下午6時（週一休館）