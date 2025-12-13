花蓮文創園區「繪本故事屋」開館 正式啟動國家級繪本示範基地
【記者蔡富丞/綜合報導】花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」（13）日舉辦開館儀式，正式宣告繪本故事屋啟動營運，為東部地區帶來第一座國家級繪本閱讀示範基地。文化部長李遠、財團法人臺灣生活美學基金會董事長彭俊亨、工程監造單位時境建築師事務所建築師黃筠舒、設計單位偶然設計共同創辦人也是國立陽明交通大學副教授曾令理、台灣角色品牌授權協會秘書長彭愛萍等共同出席，一同揭開這座充滿想像力的閱讀新地標。
文化部長李遠今天又化身為小野爺爺，他說，聽著開場太魯閣小朋友的歌聲，除了感動，也想到一句話「花蓮並不遠，只要你愛上它，它就很近了」。李遠說，選擇花創作為國家級繪本館的原因，是因為花蓮具備魔幻、美麗與神秘的條件。曾經陪伴自己小孩共同創作15本繪本的李遠說，有感於文化部各項政策缺少了繪本這塊拼圖，他上任以後，從每年徵選30位繪本新秀作家著手，接續開始繪本學校的培育、繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵、金繪獎，到今天的繪本館開幕，期盼針對繪本產業全力衝刺，幾年內能夠「彎道超車」，超越國際，「文化部必須大力地做」。
李遠也提到，針對行政院提出「推動六大區域產業及生活圈」計畫，文化部特別選擇花創作為東部的據點，除了繪本故事屋以外，花創先前也已成立花蓮流行音樂AI實驗基地、Dome 花創聚樂部，期盼帶動東部文創發展，實踐均衡臺灣理想及目標。李遠強調，今年光復鄉發生嚴重災害，文化部將會以文化基地及辦理各項文化活動等，全力協助光復乃至整個花蓮的文化重建，進而帶動觀光復甦，「臺灣歷史的命運總是在每一次的災難摧毀後又重建，花蓮就是這個最具韌性的代表」，文化部一定會全力協助花蓮。
今天與李遠一起在繪本故事屋進行創作的首屆繪本創作新秀獎勵繪本作家張毓秦說，她今年搬到花蓮生活，她認為，身為創作者是非常寂寞且孤單的一件事，但是在4月繪本學校開學典禮時，已經做過各種創作的李遠勉勵大家，「現在就是要用盡全力陪伴大家的夢想前進」，讓她非常感激。「很幸運成為一起完成夢想的人」，期許自己與其他繪本作家的創作，能共同在這臺很夢幻、漂亮的列車上一起前行。李遠及張毓秦也與現場的小朋友在繪本故事屋中創作，李遠創作了一輛前面有著犀牛角會嚇人且阻止壞人進入，載著人們四處流浪的「流浪車屋」。
文化部表示，繪本故事屋位於花蓮文創園區第6棟建物，建築原受0403震災影響，出現多處受損，文化部在完成歷史建築修復，提升整體耐震安全時，同步規劃繪本故事屋，展現建物新的生命力。負責監造的時境建築師事務所建築師黃筠舒表示，在施工過程中需在文化資產保存、材料進場、工法選擇與安全檢核之間精準協調，不到3個月的時間，不僅要長出童話森林裡的小房子，也要保護歷史建築的大房子，是一個相當艱鉅的挑戰，作為一個建築師同時也是一位媽媽，黃筠舒感性地說，「非常開心將這個作品分享給大家」。
繪本故事屋的設計則由曾策劃《倫敦設計雙年展台灣館》、《文博會花蓮館》的偶然設計共同創辦人曾令理設計。曾令理指出，設計團隊保留木屋架的質地與歲月痕跡，使其成為故事的第一頁。新植入的設計以自然意象回應場域記憶，包含森林般的木質層層框架、流動如水景的動線、樹洞與小屋般的閱讀角落，童趣的香菇家具等，使孩子以直覺的方式與空間建立安全感與探索欲。
花創營運管理單位臺灣生活美學基金會董事長彭俊亨表示，「繪本故事屋」是在去年0403地震以後，李遠期許要提供花蓮居民一個安定、「安住」力量所產生的。秉持著文化部進行各項建設都以「軟體先行」的方式，花創先以「繪本小角落」開始，到如今繪本故事屋正式成立，期盼小朋友都能來到這裡，「找到自己安定的力量」。
彭俊亨介紹，在花創打造的「繪本故事屋」，以「國家語言繪本」為核心出發，透過繪本媒介，讓兒童在自然、輕鬆的氛圍下接觸臺灣多元文化、語言與故事，進而形成一座多語言與文化交流的體驗場域。作為國家級示範基地，繪本故事屋肩負推廣國家語言的使命，整合跨部會能量，並與在地書店及閱讀團體攜手合作，期待孕育更多人才，帶動繪本創作風氣。
文化部表示，繪本故事屋以孩子視角為核心，打造「靜態區—無邊際書房」與「動態區—想像力客廳」兩大主題空間，提供繪本展示、閱讀角落、彈性活動區、嬰幼兒友善書區與AR互動體驗等多元服務。為充實館內內容，基金會自今年4月起向中央部會、縣市政府及公私部門募集館藏，並邀請專家從「兒童角度」出發，結合臺灣對未來世代的期待，規劃出「自然生命」、「健康動能」、「情感人際」、「想像未來」、「公民參與」等 13 大選書主題，建立兼具啟發與教育的閱讀指引，目前館藏已突破3,000冊，未來將隨需求逐年擴增，打造孩子的「閱讀無限大」。
為與故事屋營運無縫銜接，花創自114年2月起推出「花創繪本小角落」，提供親子免費閱讀空間，並與新象繪本館、花蓮縣故事協會等合作，推出各式故事展演與主題活動，讓親子每週都能享受愉快的共讀時光，系列活動迄今已超過百場，吸引逾2萬名親子參與，未來故事屋也將以「每月一主題」方式推出導讀、體驗與延伸課程，並將與各級學校合作，串連跨領域資源，擴大閱讀推廣與語言學習量能，持續拓展孩子的閱讀視野。
搭配繪本故事屋開館，花創同步推出一系列熱鬧活動，包括魔法市集、親子瑜珈、創意手作、劇團演出，以及「花創角色星旅號」臺灣角色IP特展等豐富內容。其中，第7棟的「花創角色星旅號｜POP-UP可愛能量展」，集結16組臺灣原創人氣角色，搭乘「星旅號列車」萌力進駐，以全新故事線帶領觀眾化身旅人，一同探索花蓮的自然魅力與療癒節奏。展場以W流線型動線串連森林、海洋、鐵道3大主題區，象徵花蓮山海節奏與角色能量流動，帶給民眾從森林到海洋、再回到鐵道的奇幻旅途。
另外，各進駐單位也推出響應活動，第4棟舉辦熟齡網紅工作坊活動，透過熟齡自媒體實力，讓在地人推廣在地事，促使各年齡層都動起來；第10棟「花創聚樂部」結合科技人文推出圓頂繪本劇場，祖孫親情主題「爺爺一定有辦法」，溫馨互動的故事，以360度沉浸式體驗，開創繪本閱讀全新視野，並舉辦繪本DIY工作坊，以探索海洋世界為主題，帶領祖孫合力創作；第19棟「流行音樂AI實驗基地」則化身亮眼故事舞台，以「聖誕驚魂派對」為主題，打造一座既搞怪又驚喜連連的創意天地，讓孩子的想像力全速奔馳，一同走進這片無垠幻想宇宙，在笑聲與驚呼聲中感受故事的奇幻能量。
【花蓮文創園區「繪本故事屋」】
活動地址：花蓮縣花蓮市中華路144號
開放時間：每週二至週日上午10時至下午6時（週一休館）
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 10
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 51
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 29
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 15
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 82
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 8
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 27
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 267
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 41
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 334
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 26
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 271
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 1 天前 ・ 71
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31