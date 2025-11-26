花蓮文化局啟動「閱讀療癒」，溫暖光復學子災後心靈推動災後復原閱讀推廣

在災後的關鍵時刻，花蓮縣文化局關心學子們的心靈重建，以行動書車送療癒書籍進入光復鄉7所國中小學，以閱讀協助光復學子重拾歡笑。

為系列活動第一站，行動書車駛入光復鄉大進國小，全校師生約125人一起參與活動，在學校設置療癒常態閱讀空間書展及相關閱讀推廣活動（見圖），為受災全校師生提供支持，幫助學生重拾對生活的熱愛及學習的信心。



除了書展，活動還邀請街頭藝人現場表演特技雜耍、小丑互動、造型氣球互動遊戲，並出動文化局爆米花車，將歡樂的氣氛帶入校園，這些互動性強的活動吸引了學生的注意力，並在師長引導下激發學生的閱讀興趣，讓學習充滿活力。而系列活動近期將陸續在光復鄉的國中、小學展開，文化局與教育處及各學校通力合作，設置療癒書展常態閱讀空間，讓學生能在校園內自由閱讀書籍，這些書籍不僅是閱讀的場所，也是學生心靈療癒的空間，幫助學生在災後的恢復過程中找到自信與快樂。



文化局代理局長曾之妤表示，文化局行動書車的任務，正是將文化資源帶入偏遠地區，讓縣民們都能接觸到豐富多元的閱讀知識，進而充實文化素養。而這次光復地區的災變，影響的不只是物質層面的受損，許多鄉親的心靈重建更需被關照。此次活動是文化局對災後重建工作的積極回應，目的是希望以文化活動的療癒力量，來緩解災後帶來的負面影響，並讓學生們在閱讀中找到心靈的撫慰與出口，也期待透過這次活動，讓更多的學生愛上閱讀。文化局亦將在未來的日子裡，持續關心並陪伴災區鄉親復原。



更多詳細資訊及場次請上花蓮縣文化局官網及臉書粉專花蓮縣文化局圖書館『洄瀾悅讀』查詢，或洽圖書資訊科 (03) 8227121 分機 155 林先生。