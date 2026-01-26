花蓮新城分局 迎首位女分局長

花蓮縣警察局26日舉行卸、新任分局長交接典禮，吉安分局、新城分局及玉里分局分別由黃清暉（左）、賴楷淳（中）及許竣閔（前右）接任。（羅亦晽攝）

花蓮縣、宜蘭縣警察局26日舉行卸、新任分局長交接典禮，花蓮縣新城分局新任分局長賴楷淳不僅刑事經歷豐富，更是花蓮首位女分局長，讓主持典禮的副縣長顏新章直呼「不可小看」；宜蘭縣羅東、三星分局長異動，分別由彰化縣芳苑分局長宋俊良、台北市中正一分局督察組長陳育健接任。

花蓮縣昨有吉安、新城、玉里分局長交接，原吉安分局長陳盈元調任基隆市第三分局長，由玉里分局長黃清暉接任；原新城分局長蘇立琮調任苗栗縣通霄分局長，由台北市刑警大隊偵查第6隊長賴楷淳陞任；玉里分局長由台北市內湖分局督察組長許竣閔陞任。

廣告 廣告

顏新章昨主持交接典禮細數3位新任分局長資歷，當他介紹賴楷淳簡歷時，看到她曾在警政署刑事局擔任第2大隊偵查正、偵查第1大隊副隊長、台北市警局偵查第7隊長、第6隊長等職務，直呼「不要小看她是女生」，刑事經驗可是相當豐富，同時也肯定另外2位分局長完整警政經歷。

顏新章勉勵新任3位分局長，未來在警察局長范織坤帶領下，積極做好治安維護工作，延續花蓮對打詐、掃黑、緝毒、疏導交通及為民服務的優良成果。

宜蘭縣人事調整涵蓋警局主祕及分局長，主祕余中義陞任新北市警察局督察，由連江縣警察局主祕楊宗昆接掌，羅東分局長楊迪光調任澎湖縣警察局督察長，遺缺由宋俊良接任；三星分局長陳俞佐調任苗栗縣竹南分局長，由陳育健接任。

警察局指出，56歲楊宗昆畢業於輔仁大學應用統計研究所及中央警官學校公共安全學系；47歲宋俊良為中央警察大學鑑識科學系畢業；42歲陳育健畢業於中央警察大學警察政策研究所及刑事警察學系，3人學經歷完整、實務經驗豐富。