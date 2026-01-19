花蓮新城北埔廳舍 挖出史前遺址

花蓮新城鄉合署辦公廳舍重建工程，去年意外挖出大量史前陶片，確認同時涵蓋四千多年前的 大坌坑文化，以及兩千多年前的花岡山文化層。縣府隨即停工，邀請考古團隊進場，讓工地變身大型考古現場，成為學校師生難得的實地研究與學習場域。

「這裡一點點，正一點點，這裡182。」

每往下挖10公分，同學們就記錄一次，將新城鄉合署辦公廳舍重建工地下，意外挖出的文化遺址，整理成發掘報告書。

「記錄我的名字。」

東華大學歷史系學生 江瑞邑：「考古之前我們會先，查一下當地就是生活過哪些文化，難處的話就是不太知道，怎麼去描述那些陶片啊，或者是說大概的位置，然後還有要測量的深度。」

難得有大型的考古現場，學校跨院系與花蓮縣考古博物館合作，團隊小心翼翼挖掘。

東華大學不分系學生 周緯蓁：「從地表開始挖的時候，就只有挖出垃圾，或是那個小的陶片，然後再往文化層這裡挖的時候，就是越來越大塊，所以我們要非常的小心怕破碎。」

東華大學歷史系老師 金蕙涵：「這是一個滿難得的機會，就是特別是在這個歷史系裡面，比較少就是會有考古學的師資，以及就是說實作的安排。」

考古博物館典藏研究員 衣琇平：「這個就是相對完整一點的瓷碗，因為它其實我們上面，二分之一出來的話，其實就可以推測說，它的那個原本的那個口徑。」

為期1年的北埔遺址考古發掘計畫，確認出土文物為東部首見、4000多年前大坌坑文化層，同時疊加2300年前花岡山文化層。

考古博物館典藏研究員組長 尹意智：「大坌坑它有一個特色，是它早期會在口緣還有肩部，就是陶罐的肩部這邊，會有很漂亮的壁畫紋飾，花岡山的話它的紋飾就消失了，它就變成一個素面陶，但是在陶器以外，花岡山有很大量的玉器。」

遺址面積約2000多平方公尺，需要搶救範圍大約700平方公尺，預計今年8月完成清理，由花蓮文化局規畫陳放出土文物，讓花蓮的歷史記憶被更多人看見。

