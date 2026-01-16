花蓮新城鄉工程挖出史前陶片 確認涵蓋花岡山、大坌坑文化

花蓮新城鄉的北埔村，老街上的舊戶政事務、消防隊、派出所，因建築老舊需要重建，但去年工程才開始就挖掘到許多史前文物，考古團隊從14日開始進駐。

東華大學歷史研究所碩士班學生翁梓恩表示，「挖掘的時候，我們不要去挖到文物或破壞到文物，所以理論上應該要比較細緻，但因為我們都現在還在柔軟層，所以我們現在大家的動作會比較大一點。」

出土文物包括2000多年前的花岡山文化層、和4000多年前的大坌坑文化層，經認定對研究史前花蓮人群文化內涵、生活領域及遷徙有重大意義，因此展開為期1年的北埔遺址考古發掘計畫。

廣告 廣告

花蓮縣考古博物館典藏研究組組長尹意智博士說明，「大坌坑它有一個特色是，它早期會在口緣還有肩部，會有很漂亮的壁畫紋飾，花崗山的話它的紋飾就消失了，它就變成一個素面陶，但是在陶器以外，花崗山有很大量的玉器。」

難得有大型的考古現場，因此就有學校跨院系與花蓮縣考古博物館合作，包括東華大學歷史系、縱谷書院和台灣文化系的學生都前來幫忙。

東華大學歷史系老師金蕙涵回應，「因為其實歷史系一般來說，都是讀一些文獻材料，所以比較少第一手去接觸到地底下的史料這樣子，所以其實對於歷史系的學生來說，是一個蠻難得的經驗。」

文化局強調，北埔遺址目前面積約2000多平方公尺，需要搶救範圍大約700平方公尺，主要分為2個部分進行，希望今（2026）年8月可以完成清理，再交還給公所重啟工程。