冷血男「微波爐虐貓」內臟都熟了 惡行犯《動保法》遭移送檢調

【緯來新聞網】近日有網友在社群平台發布自稱「虐貓影片」的貼文，並配上變態字眼及聲音檔案，引起社會譁然。這名卓姓男子自爆以微波爐傷害貓隻，還聲稱「內臟熟了」，甚至要求他人付款以觀看完整畫面，引來警方與動保單位關注，案件已被移送檢調調查。

冷血男「微波爐虐貓」內臟都熟了。（圖／白喬茵辦公室提供）

多名網友在Threads上發現，該男子上傳疑似虐待動物的內容。他不僅描述貓咪「像被加熱冒煙」，還展示疑似受害動物的照片與慘叫聲檔案，引發眾怒。面對質疑，當事人不僅未認錯，反嗆「沒有證據就抓不到我」，語氣囂張。



事件曝光後，高雄市議員白喬茵主動展開追查，發現多隻貓在被卓姓男子領養後就下落不明。隨後動保處介入後雖查無動物，但現場只見空籠。卓男則推稱帳號遭盜用，否認本人涉案。稽查人員最終認定有5隻貓遭到遺棄，對卓男處以至少新台幣15萬元的罰鍰，並依法移送高雄地檢署進一步偵辦。



目前台灣《動物保護法》已對重傷或致死動物的行為設有刑事與行政處罰規定，但類似案件仍層出不窮。外界要求加強執法與教育，以減少對動物的暴力行為。



★《緯來新聞網》提醒您：不良及觸法行為請勿模仿 ★

