花蓮新堰塞湖 紅色警戒解除

花四十五線部分，縣府開口機具已進場清淤，預計三日內搶通。（花蓮縣政府提供）

記者林中行∕花蓮報導

花蓮縣災害應變中心十四日前進萬榮鄉明利村召開鳳凰颱風第二次災中應變會議，由縣長徐榛蔚親自坐鎮，林保署花蓮分署長黃群策表示，新形成三號堰塞湖溢流後預估殘水量剩二十萬噸，若潰決估計水位會抬升十二至十五公分，且萬榮明利村溢流處已完成防堵，不會再影響，預估雨量也低於標準，下午四時三十分已解除紅色警報。

徐榛蔚表示，為保障居民安全，需加速清淤。也建請水利署未來檢討馬太鞍溪整治規劃，提升社區防洪標準。

廣告 廣告

建設處表示，花四十五線部分，縣府開口機具已進場清淤，預計三天內搶通。公路總局表示，台九線229K-231K部分先搶通單線，以便提供大型機具進入災區作業，整體十日內完成。

縣警察局表示，目前公告交通管制路段，包括台九線自萬里溪橋南端加油站前起南下車輛管制、長橋路及長安路口（長橋國小前）管制進入台九線、花四十五線明利國小前路口、一九三線與光豐公路口、忠一路及忠二路等進行管制，敬請鄉親及用路人配合管制，以利加速清淤工作。

社會處長陳加富表示，自啟動紅色警戒以來，堰塞湖保全戶強制撤離人數累積為二千一百四十人、垂直撤離為四千一百一十二人、土石流保全戶撤離三千一百八十一人，目前鳳林鎮收容人數為十四人、萬榮鄉十四人、光復鄉一百九十七人；縣府接獲花蓮分署通報，於下午四時三十分解除災害應變中心一級開設，降為常態開設，收容所民眾可以返家，縣府表示，雖警戒解除，非必要勿靠近河川，注意自身安全。

花蓮縣光復鄉及鳳林鎮林產業受損嚴重，花蓮縣政府啟動林業天然災害現金救助專案程序。（花蓮縣政府提供）

另外，受到樺加沙颱風以及馬太鞍堰塞湖災害的影響，花蓮縣政府啟動林業天然災害現金救助專案程序，兩鄉鎮林業類造林地受災戶，提供每公頃新台幣三萬八千元的農業天然災害救助金。

縣長徐榛蔚表示，此次公告地區包括鳳林鎮以及光復鄉，造林地災損符合條件者，每公頃可獲得新臺幣三萬八千元之現金救助，希望符合資格的林農能夠儘速申請救助，早日恢復林業生產。