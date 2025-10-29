花蓮新建足球場 年底前有望啟用

花蓮市公所向全民運動署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，在佐倉運動公園新建8人制足球場，預計年底前啟用。（圖／花蓮市公所提供／中國時報王志偉花蓮傳真）

花蓮市各級學校及社區共有約60支足球隊，長期面臨場地不足問題，必須輪流借用校園操場練習，花蓮市公所向全民運動署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」經費補助，在佐倉運動公園新建8人制足球場，目前工程已進入收尾階段，預計11月9日完工、年底前可啟用。

花蓮市長魏嘉彥近日偕市公所建設課長徐國城、殯葬所長陳柏欣前往會勘，設計監造單位誠邦工程顧問公司及承攬廠商皓瀚營造公司派員到場說明施工內容，當地國慶里長林群上也到場關心。

市公所表示，全民運動署自2018年推動「足球6年計畫」，持續投入資源建構足球運動設施。市公所去年主動提報「花蓮市8人制足球場新建計畫」，經中央核定補助3600萬元、市公所自籌400萬元，總經費4000萬元，從今年6月23日開工、11月9日完工，預計年底前啟用。

市公所指出，新建足球場設施完善，包括標準8人制人工草皮球場、圍網、灑水噴灌系統、照明設備、監視及廣播系統、活動看台，及兼具無障礙與性別友善設計的景觀廁所、更衣與淋浴間、儲藏室與服務中心等設施，同時配有人工整草機維持場地品質。

魏嘉彥說，未來新足球場啟用後，除可供比賽與訓練使用，也能分為3個5人制場地供社區交流與教學，提供更多元使用，市公所將研議推動學校或社團認養管理制度，讓足球場能永續使用、發揮最大效益。

他強調，因佐倉運動公園幅員廣大，市公所擬定「佐倉公園整體開發可行性評估暨先期規畫」，向中央爭取補助款開發，已獲教育部核定為期4年的「智慧圖書館」建設計畫，佐倉園區將成為運動、教育與休閒空間。

