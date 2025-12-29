花蓮施政滿意度調查公布 市民小巴滿意度近九成、觀光期待度持續上升 21

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

花蓮縣政府公布114年施政滿意度民意調查結果，顯示多項施政表現獲得縣民肯定。調查針對戶籍設於花蓮縣、年滿18歲以上的民眾進行，有效呈現縣民對本年度施政方向、公共服務、觀光政策與青年需求的看法。整體而言，縣長與縣府團隊的施政滿意度均超過六成，而觀光活動與市民小巴的使用滿意度更達到八至九成，呈現出花蓮在交通便利性與觀光行銷方面受到高度重視。

在整體施政評價中，114年度縣長施政滿意度為62.7%，縣府團隊整體施政滿意度為62%。進一步檢視各項施政指標，以「為民服務」滿意度62.5%為最高，其次為「行政效率」57.8%與「清廉程度」55.2%。多數指標呈現穩定表現，反映縣民對縣府行政品質仍抱持正向印象。

廣告 廣告

觀光活動方面，本次調查顯示縣府主辦活動的參與度與滿意度均維持高水準。受訪者參加活動中，以「花蓮太平洋溫泉季」參加比例最高達17.9%，其次為「花蓮太平洋燈會」13.8%、「花蓮夏戀嘉年華」13.7%、「太平洋觀光節跨新年演唱會」12.2%、「知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動」12.0%與「花蓮FUN暑假」10.2%。活動整體滿意度高達86.9%，顯示花蓮的節慶活動在內容設計、氛圍營造與整體體驗上均受到正面評價。

交通服務方面，「市民小巴」成為本次調查中表現最亮眼的項目之一。市民小巴使用民眾的滿意度高達89.3%，服務模式以7人座小型車行駛於市區狹窄路段，協助居民洽公、就醫與短程交通需求，其便捷性與貼近生活的特色普遍受到肯定。民眾也針對交通提出期待，在應優先推動政策選項中，「改善交通」獲得17.5%，為民眾關注度排名第二。

花蓮施政滿意度調查公布 市民小巴滿意度近九成、觀光期待度持續上升 23

值得注意的是，今年民眾認為最應優先推動的政策項目出現變化，以「舉辦觀光活動」24.1%居首，較去年同期調查上升7.6個百分點，首次超越「改善交通」，成為縣民心中最重要的政策方向。此變化反映出觀光仍是花蓮最具發展潛力且能直接帶動地方經濟的重要產業，縣民對觀光活動的期待也隨著旅客回流及市場復甦而提升。

青年政策部分，民眾認為最應優先推動的項目依序為「青年創業貸款利息補貼計畫」23.4%、「住宅租金補貼」21.8%與「托育補助」19.2%。這顯示青年族群的需求主要集中在創業資源、居住成本與育兒支援三大面向，反映青年在經濟壓力與成家需求方面的具體期待，也為縣府後續青年政策布局提供參考。

本次調查由趨勢民意調查股份有限公司執行，調查時間分別為114年10月17日至10月19日與11月14日至11月16日，兩階段共完成1,251份與1,205份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差分別為正負2.77與2.82個百分點。本次結果提供縣府檢視施政方向的重要參考，也呈現出花蓮縣民對觀光發展、交通服務與青年扶植等議題的關注重點。

【廣告】

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／憶2019立委選戰讓蔣萬安喊「搶救」 吳怡農嗆：現在競爭根本還沒開始

中午來開匯／喊不排斥兩岸雙城論壇 吳怡農盼「更多國際交流」：不會想跟上海學監控

【文章轉載請註明出處】