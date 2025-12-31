花蓮旅宿再獲肯定 Kadda Hotel璽賓行旅榮獲全台10大績優借問站

▲kadda Hotel璽賓行旅榮獲全台10大績優借問站。

【記者 周澄予／花蓮 報導】為持續提升花蓮旅遊服務量能、打造更友善的旅遊環境，花蓮縣政府積極輔導在地旅宿參與交通部觀光署「借問站」計畫，成果再傳捷報。由縣府推薦的 Kadda Hotel 璽賓行旅海景運動飯店，以結合海景景觀與運動主題旅宿的特色，榮獲「 114年度全台10大績優借問站」殊榮，不僅展現花蓮旅宿在旅客服務與運動觀光上的專業實力，也為城市觀光注入新動能。

花蓮縣政府表示，Kadda Hotel璽賓行旅位於花蓮市臨港海岸線第一排，擁有全棟海景客房與觀海露臺，同時設置無邊際海景泳池、專屬健身空間及自行車友善設施，是花東地區最具代表性的運動主題旅宿之一。旅館優質服務不僅吸引許多單車及路跑旅遊族群入住，更是夏戀及跨年演唱會期間許多歌星藝人指定入住的飯店之一。本次Kadda Hotel璽賓行旅以海景結合運動旅宿特色，榮獲觀光署評定為今年度全台10大績優借問站，訂於明(115)年「觀光節慶祝大會」中公開接受表揚，也代表花蓮推動大健康產業、療癒與綠色觀光的成果獲得表揚肯定，讓花蓮成為國內永續旅遊的最佳場域。

為吸引更多國內外旅客入住體驗花蓮優質在地旅遊服務，Kadda Hotel璽賓行旅也順勢推出「賽事優惠專案」，提供參加單車或路跑活動選手友善住宿服務，包括客製化早餐、館內專屬單車維修與洗車服務，以及房內自行車掛架等賽事配套，讓選手於比賽前後皆能獲得充足休息與貼心照顧。精緻海景雙人房於週一至週五每晚2,600元、週六3,200元，續住兩晚（含一晚週六）優惠價5,260元，只要提供選手報名序號即可適用，展現旅宿支持運動賽事與友善旅客政策的精神。

同時，該旅館亦推出「老顧客回娘家住宿專案」，回饋曾於館內入住之旅客，提供精緻海景雙人客房2,680元起之優惠價格，並加碼續住九折優惠，鼓勵舊雨新知再次走訪花蓮、體驗慢活旅遊步調，延續旅遊記憶與在地情感連結。

花蓮縣政府強調，借問站計畫不僅提升旅遊接待品質，也促進在地旅宿結合政策推動、產業發展與旅客服務創新。未來將持續邀集更多優質單位加入行列，擴大友善旅遊服務網，讓旅客在花蓮不僅「問得到、找得到」，更能感受到城市的溫度與貼心服務。（照片：花蓮縣政府提供）

更多詳情請至：

花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服https://hualien.travel/ai-service/