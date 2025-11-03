花蓮旅遊獎勵方案 反應熱烈

花蓮縣政府為促進縣內觀光旅遊，自今年五月起推出「永續遊花蓮」系列獎勵專案，提供旅行社帶團獎勵，吸引多元旅客前來花蓮，並於九月加碼推出「國內旅客團遊獎勵方案」及「花蓮直航機加酒行程獎勵方案」，整體計畫推出後反應熱烈，目前獎勵經費已全數申請完畢並陸續核撥中。

其中，「永續遊花蓮—旅行社國外團遊獎勵方案」除促進外籍旅客深度體驗花蓮，也配合香港直飛花蓮航線之開通，鼓勵旅行社安排12人以上外籍團體旅遊，並於花蓮停留至少2晚且造訪至少一處永續景點，住宿4晚則可申請每人最高新台幣4,000元的獎勵金。今年9月更加碼推出「花蓮直航機加酒行程獎勵方案」，不限香港與台灣本島，凡旅行社販售「機加酒」套裝行程並於花蓮住宿，即符合申請條件。活動期間共吸引20家國內旅行社熱烈參與，成功促成逾70團、近2,000名外籍旅客入境花蓮，帶來顯著觀光效益。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，「永續遊花蓮」專案透過團體旅遊模式，兼具旅客體驗品質與觀光效益，能帶來更高在地消費量能，也讓觀光產業鏈上的旅宿、餐飲與伴手禮等業者共同受惠。計畫同時將「至少停留二晚」及「造訪合法環保旅館、環保餐廳或環境教育設施」列為核發條件，希望旅客在花蓮停留時間延長的同時，也能透過實際行動支持永續旅遊理念，推動觀光與環境保護正向循環。

根據統計，本次參與團客國籍以香港旅客最為踴躍，約佔5成；另有來自日本、馬來西亞、越南等其他亞洲地區旅客總計約佔4成；更吸引德國、芬蘭、澳洲及復活節島等歐美與南半球旅客造訪，顯見花蓮的特色風景與永續魅力已逐步被國際看見。

花蓮縣政府未來將持續結合直航航線與旅宿、觀光資源，滾動調整相關獎勵措施，並透過更多型態的永續旅遊推廣，讓花蓮以韌性、友善、永續旅遊目的地的形象，持續吸引國際旅客來訪。