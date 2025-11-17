花蓮明利村仍滿是土石 災民無奈：不知道怎麼整理

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮萬榮鄉明利村日前受到堰塞湖溢流影響，許多村民的家園幾乎全毀，今（17）日有居民看到昔日家園至今還被土石覆蓋覺得無奈又難過，直言真的不知道要怎麼整理。還有工程行業者說，從最開始9月23日堰塞湖溢流至今都沒有回家，希望能盡快幫災民復原家園。而各界關注的馬太鞍溪堰塞湖現況還是有隱憂，因為溢流口左岸還有土砂堆積在坡面，未來可能因地震、豪雨造成邊坡滑動再次阻塞河道，相關單位將持續密切監測。

村莊遭到土石覆蓋，原本應該是農田的地方，如今呈現灰矇矇一片，到處都是土石砂礫，大型怪手進駐，來回擺動機械手臂，將土一鏟又一鏟挖開，這裡是萬榮鄉明利村，日前受到堰塞湖溢流影響，許多村民的家園幾乎全毀。

明利村村民說：「完全都沒有辦法了就是全部都摧毀了，太多石頭了沒有辦法啊，人力是沒有辦法這只能大型的器具來清，堤防那個部分啦就是先把它處理好，我們底下才有辦法再重建。」明利村村民說：「對啊，真的不知道怎麼整理。」

撬開滿是泥沙的櫃子，從抽屜裡頭，掏出重要的文件，有地契護照還有戶口名簿，但也幾乎都毀壞受損，重機搶修工程黃老闆說：「這邊兩公里的道路也搶通差不多一公里，部落最重要的聚會所這邊裡面，應該今天也可以把它清出來。」花蓮縣萬榮鄉鄉長梁光明說：「跟光復完全截然不同，我們這邊都是石頭泥沙比較少，所以說用大機具來處理這個是最恰當也不過。」

復原工作跟時間賽跑，重機具持續進駐清淤，工程行業者說從9月23日堰塞湖溢流至今，都沒有回家。預計持續配合救災直到25日，至於源頭堰塞湖，隱憂還沒完全解除，林保署17日上午監測，原先的堰塞湖湖區面積8公頃，是9月23日溢流前的0.36%，一旁新形成的堰塞湖，蓄水量降為5萬立方公尺，而且持續溢流中。

也提醒在舊堰塞湖溢流口左岸，約有1億立方公尺的土砂堆積在坡面，未來可能因地震豪雨，造成邊坡滑動再次阻塞河道，但幸好9月25日到11月17日間，雖有崩崖陡坡局部崩塌，但沒有明顯整體邊坡滑動的跡象，將持續密切監測。

