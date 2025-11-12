花蓮明利村又淹水！村長轟中央喊「早就提醒」 經濟部急回應

花蓮馬太鞍溪水暴漲，夾帶大量泥沙流進萬榮鄉明利村。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

受到鳳凰颱風影響，為花蓮帶來豪雨，光復鄉馬太鞍溪昨（11）日水位暴漲，溪水一度淹沒馬太鞍溪便道，才剛修復的便橋被沖斷，而萬榮鄉明利村也傳出淹水災情。村長林萬成痛批之前早就提醒相關單位，至今卻依然沒有進展，對此經濟部也緊急回應了。

明利村長林萬成透露，10日傍晚村內寬約3公尺的大排水滿出來，泥流往外溢流，約有3戶住家被影響，所幸人員第一時間已經撤離，全數安全。他認為是因為要做馬太鞍溪疏濬道路，完全與堤防和河床平行，當時就很擔心溪水從破口那邊流進部落，但官方一直表示沒問題。

林萬成不滿，早在9月23日光復淹水前，他就提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，可是到現在依舊沒有進展。對此，水利署長昨日親自道歉，保證會儘速完成防水作業。

經濟部昨晚做出回應，提到馬太鞍溪在9月27日因堰塞湖事件引發洪災後，村長確實曾建議延伸堤防。經專業評估後，該地屬於高灘區，理論上水患風險較低，但仍立刻採取短期防護措施，並投入人力與機具搶修，短短11天內完成2860公尺堤防修復及溪道疏濬工程。

經濟部指出，這項搶修作業使光復鄉在鳳凰颱風期間的受災程度明顯減輕。然而，近日因颱風帶來強降雨，泥流再度湧入明利社區。

水利署表示，從10日起因鳳凰颱風帶來雨量增加，導致泥水進入萬榮鄉明利社區，隨即派怪手搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，進一步加強防止河水溢出後進入市區。經濟部將會持續監測雨勢，隨時待命、積極施工，減少對民眾家園的影響。

