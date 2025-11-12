花蓮明利村又淹水！村長轟中央喊「早就提醒」 經濟部急回應
受到鳳凰颱風影響，為花蓮帶來豪雨，光復鄉馬太鞍溪昨（11）日水位暴漲，溪水一度淹沒馬太鞍溪便道，才剛修復的便橋被沖斷，而萬榮鄉明利村也傳出淹水災情。村長林萬成痛批之前早就提醒相關單位，至今卻依然沒有進展，對此經濟部也緊急回應了。
明利村長林萬成透露，10日傍晚村內寬約3公尺的大排水滿出來，泥流往外溢流，約有3戶住家被影響，所幸人員第一時間已經撤離，全數安全。他認為是因為要做馬太鞍溪疏濬道路，完全與堤防和河床平行，當時就很擔心溪水從破口那邊流進部落，但官方一直表示沒問題。
林萬成不滿，早在9月23日光復淹水前，他就提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，可是到現在依舊沒有進展。對此，水利署長昨日親自道歉，保證會儘速完成防水作業。
經濟部昨晚做出回應，提到馬太鞍溪在9月27日因堰塞湖事件引發洪災後，村長確實曾建議延伸堤防。經專業評估後，該地屬於高灘區，理論上水患風險較低，但仍立刻採取短期防護措施，並投入人力與機具搶修，短短11天內完成2860公尺堤防修復及溪道疏濬工程。
經濟部指出，這項搶修作業使光復鄉在鳳凰颱風期間的受災程度明顯減輕。然而，近日因颱風帶來強降雨，泥流再度湧入明利社區。
水利署表示，從10日起因鳳凰颱風帶來雨量增加，導致泥水進入萬榮鄉明利社區，隨即派怪手搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，進一步加強防止河水溢出後進入市區。經濟部將會持續監測雨勢，隨時待命、積極施工，減少對民眾家園的影響。
其他人也在看
週三有望颱風假？最新鳳凰風雨預測出爐 16縣市今達「停班停課標準」
根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，臺南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。中央氣象署今（11）日上午7時風雨預測指出，今日全台共有16縣市累積雨量或風力已達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 1 天前
快訊／週二颱風假？最新風雨預測「12縣市達標」
鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署今（10）日17時30發布海上颱風警報。外界關注明（11）日是否停班課，根據氣象署最新公布的風雨預報，共有12縣市達到停班停課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 11 小時前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定
鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。中時新聞網 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 11 小時前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風要來了！蔣萬安6點裁示：停止上班課「即早評估、盡早發布」
受到鳳凰颱風以及東北季風影響，大台北今（10）日恐越晚雨勢越大，且120小時鳳凰颱風暴風圈侵襲率台北市也高達69%，是否會放颱風假受到關注。台北市長蔣萬安稍早做出6點裁示，並強調「關於停止上班課、疏散門啟閉，以及市區紅黃線停車等訊息，請人事處、教育局、水利處及交通局，依照作業流程『即早評估』，並且與臨近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關的訊息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風持續減弱！明晨8地達停班課標準 粉專估：週四就全員下莊
「台灣颱風論壇」在Threads上發文表示，「鳳凰」從昨天（10日）開始北轉向台灣，不敵週遭不利環境，已減弱為輕度颱風，且會持續減弱，「這就是這個季節颱風的原罪，秋天台灣周遭的環境沒這麼好混啦！照這個減弱程度，登陸前夕搞不好只剩輕颱下限。」「台灣颱風論壇」說到，颱...CTWANT ・ 21 小時前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰11月強勢直撲！全台「風雨時程表」出爐 粉專：沒有地方能倖免
鳳凰颱風來勢洶洶，不僅可能成為罕見的11月登陸颱以外，更讓中南部地區今年第二度直面颱風威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，由於加上東北季風的共伴影響，這次全台幾乎無處能倖免，差別只在各地風雨的時間落差。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰來襲新北明天會放颱風假？侯友宜：會盡早宣布
鳳凰颱風來勢洶洶，民眾十分關心是否會放颱風假。新北市長侯友宜今天（10日）表示，會持續掌握颱風相關資訊，並與北基桃詳加討論明天是否上班上課，經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家宣布。中天新聞網 ・ 1 天前
賭上台大大氣系招牌「台北至少2天颱風假」：3天沒放各請300份
鳳凰颱風即將侵颱！民眾關心風雨是否達颱風假標準，一名自稱是台灣大學大氣系的網友就表示「賭上大氣系的招牌」，他預估台北至少有兩天颱風假，「少一天假就請100份雞排+珍奶，如果3天都沒放，就各請300份，」瞬間引起萬名網友關注，「就說了颱風假不能問大氣系要問政治系」、「你也許懂大氣 但你不懂蔣萬安的小氣」。至於是否有放假可能？氣象粉專解析風雨趨勢。太報 ・ 1 天前
熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓 獵人開槍射殺
日本熊患持續升溫，富山縣又有一頭熊闖入民宅倉庫，警方獲報後，協同獵人一起圍捕，最後開槍將野熊射殺。另外北海道札幌的住宅區，因為發現大量熊的腳印，當地的圓山公園 緊急封閉兩周。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰颱風背後偷襲！專家示警「登陸地點」：雲林到屏東抽鬼牌
今年第26號颱風鳳凰今（10）日清晨已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，預計週三至週四颱風將登陸台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，目前預報的登陸點是嘉南沿海，但其實誤差範圍目前是雲林至屏東都有可能，南部沿海要賭運氣「看誰抽到鬼牌」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前