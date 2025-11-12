花蓮明利村大淹水「河床土砂淤積致溪水溢出」水利署緊急防堵溢淹
[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風環流及東北季風影響，花蓮山區持續降雨，花蓮馬太鞍溪暴漲，11日造成萬榮鄉明利村淹水。經濟部水利署表示，主因河床土砂淤積導致溪水溢出，已緊急處置防堵溢淹，10日晚間已派怪手搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，防止河水溢出後進入市區。
水利署說明，經查是馬太鞍溪河床土砂淤積，暴漲的河水由馬太鞍溪便橋上游約2公里處，未佈設堤防的左岸溢出，河水沿產業道路流至明利村及三和水稻育苗中心，包括台9線部分路段亦發生積淹水情形。水利署長林元鵬第一時間趕赴現場瞭解狀況，並指揮相關人員緊急處置。
水利署提到，10日主要進行馬太鞍溪左岸堤頂以及明利社區道路淤泥清除工作，11日早上已進場搶險進行導水，以鼎塊積極進行相關防堵措施，防止河水溢出後進入市區。由於目前水量很大，刻正加強防護措施，避免更下游的萬榮國中以及鐵路系統受到影響。
另針對新聞報導明利村抱怨未依建議施工一事，水利署解釋，明利村村長確實有提出希望堤防延伸的需求，當時經評估後，考量該處為高灘地，淹水風險相對較低，但仍先短期加固，集中人力以及機具，在最短時間處理馬太鞍溪疏濬，以及下游破損堤防重建工程，在11天內復原了2860公尺的堤防，也讓這次鳳凰颱風來襲時，光復鄉受到的衝擊也相對降低。
水利署指出，從10日開始，鳳凰颱風帶來雨量增加，導致泥水進入萬榮鄉明利社區。因此，水利署從0日起，已派怪手搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，進一步加強防止河水溢出後進入市區。將會持續監測雨勢，隨時待命、積極施工，減少對民眾家園的影響。
