花蓮明利村村長勘災跌倒 腰椎骨折忍痛逾2月住院手術

雙手扶著輪椅，今（2026）年62歲的萬榮鄉明利村長林萬成在妻子的陪伴下終於願意前往醫院接受治療，看著先生為了救災與重建竟忍痛2個多月，現在連站立行走都有問題就很心疼。

明利村長林萬成妻子邱秋蘭表示，「壓力太大了啦，整個神經系統就好像讓他擋不住了，就倒下來了啦。那段時間就忍耐啊，叫他去看病他都不看病。」

明利村洪災是發生在去（2025）年11月10日，鳳凰颱風的暴雨，將馬太鞍溪裡因0923堰塞湖潰堤後所堆積的大量泥沙沖入部落，村長勘災時不慎跌倒，造成第5節腰椎椎弓骨折，必須進行手術治療。

萬榮鄉明利村長林萬成回應，「醫生說就是腰椎斷掉了，還是要開啊，不然後面一直壓迫神經就麻煩啦，這個壓力太大了，我總覺得我快倒了，你知道嗎？」

由於這已是0923光復洪災後災區第2位村長住院，上一位是光復鄉大馬村長王梓安因肝膽發炎住院進行手術；萬榮鄉明利村長林萬成則是於去年12月29日開刀，目前還在靜養。災區村里長或幹部的健康情況，需要相關單位重視。