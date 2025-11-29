花蓮明利村永久堤防1.8公里 卓榮泰指示積極趕辦

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）水利署在馬太鞍溪上游構築臨時堤防已完成約600公尺，並施作土堤加頂塊等提升防護功能；明利村1.8公里永久堤防復建工程預定明年6月完成，行政院長卓榮泰指示趕辦盼提前完成。

卓榮泰今天下午視察馬太鞍溪上游堤防復建工程，聽取水利署長林元鵬簡報，卓榮泰指示積極趕辦，確保在明年颱風季來臨前全面提升保護能力。

林元鵬說明，鳳凰颱風洪水進入明利社區原因已確認，經航拍測量該河段淤高5至7公尺，造成河床高度超越既有堤防高1至2公尺，達300公尺以上寬度，才致使洪水直接溢流入明利村，堤防構造均完好並無損壞，因泥砂量一次性下移過大，而抬升河床高度造成。

水利署已緊急構築臨時堤防，目前完成約600公尺，加高幅度達5至10公尺，並施作土堤加頂塊與坡面工保護，以提升防護功能。

然而，因淤積持續上升，部分河段與河道高差已不足1公尺，水利署將再延下游加高其他堤段至馬太鞍溪臨時便道上游處，全面加高5公尺，預定1個月內完成，加強河道安全。

林元鵬表示，短期應變之外，長期措施同步推動，包含1.8公里河段的全面加高工程，未來將採彈性調整加高方式，以因應上游大量泥砂持續下移的特性。

目前明利村側的兩個工區外，光復有3個工區復建工程同步施作。水利署共動員13個所屬單位投入馬太鞍溪災後整治，其中5個工區進行堤防復建，另有8個單位投入河道清淤作業，整體清淤量能每日可達12萬立方公尺。

林元鵬說，依專家研判，上游仍滯留約2.1億立方公尺的土砂尚未下移。這次馬太鞍溪9月23日豪雨事件與鳳凰颱風累計下移量約3000萬立方公尺，約只占總量2成，預期未來10至20年仍將面臨長期土砂挑戰。水利署將與上游林業及自然保育署合作強化穩砂、固砂措施，下游則持續調整堤防高度並加速疏濬。

林元鵬表示，目前600公尺臨時堤防已具備一定保護效能，另1.2公里的臨時加高工程將於1個月內完工，整體臨時設施預計可於年底前完成。明利村1.8公里的永久堤防復建工程，預定明年6月完成。（編輯：林恕暉）1141129