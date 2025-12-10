花蓮明年度401億預算未列洪災 議長：我乾脆不用幹了
花蓮縣 / 綜合報導
洪災重創花蓮光復鄉，百廢待舉，復原之路遙遙無期。花蓮縣議會今(10)日的程序委員會，針對明年度總預算高達401億元，但縣府未依要求重編並增加光復洪災相關經費，引起激烈討論，議長張峻甚至表示，身為光復子弟，若不能捍衛災民權益，乾脆不用幹了，花蓮縣議會國民黨團也因沒有共識，憤而離席，怒轟少數議員越權壟斷。
花蓮縣議會議長張峻(無)說：「張峻，光復鄉的子弟，我沒有辦法再繼續在這裡監督，繼續捍衛我們光復鄉這一次受災的權益，那我乾脆不用幹了。」花蓮縣議長張峻，賭上政治前途，就是因為花蓮議會，10日召開程序委員會，縣府送來的明年度總預算，總金額高達401億元，但裡面卻沒有重建光復的經費。
花蓮縣議員楊華美(無)說：「好好的為災民說話的這些，這個事情，你們不重視，你們現在動用議員來對付我們議員，這個道理花蓮縣政府，你們好意思嗎。」花蓮縣議員張美慧(民)說：「那你花蓮縣政府這麼多的局處首長，你秘書長也在這裡，不能好好的溝通嗎，不能好好的講嗎，為什麼要這樣子。」
砲火不斷瞄準縣府，因為洪災過後，議會曾三度發函要求調整預算無果，所有溝通，也僅限於網路上的新聞稿回應，花蓮縣議員黃馨(無)說：「其實從一開始縣政府就沒有到議會來做適當的溝通，然後編列之後大家看傻眼。」
眼見雙方沒有共識，花蓮縣議會國民黨團集體離席，召開記者會怒轟議會，花蓮縣議員吳建志(國)說：「我們在這邊要嚴正的強烈的提出這個譴責，那少數的議員壟斷這個程序，架空議會，踐踏程序正義，程序委員會只有排案權，它並沒有吃案權。」就擔心年度預算未過，反而影響其他社福經費，國民黨議員建議，先排入程序會審議，光復重建經費可追加預算，而且還有其他來源。
花蓮縣議會副議長徐雪玉(國)說：「就由這30億來支付給我們所有的鄉親，因為這是特別條例當中的，所以能夠支用到每一個我們的受災戶，而不是在縣府的經費裡面來去支付。」花蓮縣政府秘書長饒忠說：「我們花蓮縣政府現有的預算裡面，編列的預算有各鄉鎮的補助款，有5億以上我們可以優先用在災區啊。」最終總預算還是沒能排進議程，恐怕最快得到明年初才能審，僵局持續延長。
花蓮省道拓寬民宅被徵收 補償金依據12年前引民怨
洪災19死！徐榛蔚跑活動挨轟 縣府：行程以縣民福祉為優先
罷團發言人控肉搜違反個資法 花蓮藍營批政治報復
