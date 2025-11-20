花蓮明年長者免健保費！議員質疑：為何不排富？預算應轉向給兒少

無黨籍議員楊華美要求縣府納入18歲以下免健保費。（王志偉攝）

花蓮縣明年統籌分配稅款增加百餘億元，縣府將於明年起推出65歲以上長者免健保費，對象不排富，不過無黨籍楊華美今質詢時提到，6都設有排富，就是希望讓政策更具「公平性」，質疑花蓮財政預算有比中央、6都還要多嗎？她認為，反而是沒有經濟能力的18歲以下學童更需受到照顧協助，建議增加0到18歲孩子健保費全免，

楊華美說，縣府將於明年起補助全縣65歲以上長者的健保費，但沒有設置排富機制，看6都及中央的做法，補助對象是所得稅率5％或20％以下的長者，設有排富，目的讓政策更有「公平性」，也盼讓資源落到最需要的人身上。

廣告 廣告

楊華美再以中央為例，《老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法》規定，補助對象是70歲以上的中低收入長者。地方政府如果想擴大年齡範圍、加碼補助，理論上可以，但必須審慎評估財源，也要有法源依據。

此外，她說，去年藍營立委也曾提出修《老人福利法》，希望用所得稅率作為老人健保補助標準，但最後衛福部反對，國民黨立委楊瓊瓔也撤案。顯示即便有排富，實務上仍有爭議，「我們花蓮財政預算有比中央、比6都還要多嗎」？

楊華美說，很多65歲以上的長者，早已享有免稅優惠、或領取生活津貼，有些仍在職工作、甚至是企業主，他們的經濟能力遠高於年輕上班族，他們真的需要政府補助那幾百塊健保費嗎？

相對而言，楊華美說，18歲以下的孩子才是真正沒有經濟能力的一群人。他們沒有收入，也沒有投保自主權，孩子多數是以眷屬依附方式投保，成為年輕家庭的固定支出。

她認為，這次補助老人健保的預算高達4億6千多萬，預算該轉向孩子，讓社會效益更大，不僅可實質減輕家長的經濟壓力，也能展現地方政府對兒童與青少年健康權益的重視，「我希望縣府不要因為孩子還不能投票，就漠視他們的權益」。

縣府社會處長陳加富受訪指出，此政策主要降低家庭支出負擔，對於各項的社會福利，各種的面向的看法是非常多元的，但是在政府而言的話，它是要照顧全面整體的，但施政會有優先順序的一個選擇，議員建議會尊重、評估。

更多中時新聞網報導

皮膚病源於臟腑 中醫改善防過敏

帥一下教練》駱政宇妙語 扭轉少棒猛操印象

聖露西亞義診 李嘉鐸感受台灣醫療珍貴