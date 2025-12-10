政治中心／綜合報導

洪災受創花蓮光復鄉，復原之路遙遙無期，針對明年花蓮縣府可以拿到高達401億元的總預算，不過議會多次發函給縣府，希望能將光復洪災的相關經費編列重審，在今天（10日）的程序委員會上洪災預算無果，讓議長不滿開嗆，若不能捍衛災民權益，乾脆不用幹了。

花蓮縣議會議長張峻：「如果我張峻光復鄉的子弟，我沒有辦法在這裡繼續，在這裡監督繼續捍衛，我們光復鄉這一次受災的權益，那我乾脆我不用幹了，我也不用當了，我以後也不用再選了。」

一開場就先烙下狠話，賭上自己的政治前途，什麼原因讓縣議會議長張峻立場這麼堅定，全因10號召開的程序委員會，花蓮縣府明年總預算，竟沒把重建光復的經費列入其中。

花蓮縣議員（民）張美慧：「到昨天晚上還在發新聞稿，在回應花蓮縣議會的聲明，那只會用議員來對付議員，誠如議長所講的，那你花蓮縣政府那麼多的局處首長，秘書長也在這裡，不能好好的溝通嗎，不能好好的講嗎，然後用這樣什麼程序的問題，還要叫議員幫縣政府講話，這是什麼樣的監督機制。」

花蓮明年401億預算未列光復洪災，議長張峻嗆：乾脆不用幹了。（圖／民視新聞）炮口瞄準花蓮縣府，因為洪災過後，議會曾三度發函要求縣府調整預算，但所有的溝通花蓮縣府，都只在網路上新聞稿回應。

花蓮縣議員（無）楊華美：「我問說你們到底發幾次給縣政府，秘書長才把這個公文，我說請給我這個公文，我今天早上才拿到的，所以我要跟大家講，不是一次兩次，不是議會有多大權力，而是這個權利在於花蓮縣政府手上，預算編不編不是可不可以，而是你們要不要做。」

眼看雙方沒有共識，國民黨團集體離席，跑到隔壁召開記者會，怒轟議會不按程序來。

花蓮明年401億預算未列光復洪災，議長張峻嗆：乾脆不用幹了。（圖／民視新聞）花蓮縣議員（國）吳建志：「這個預算要審，程序委員會只有納入程序的會議，只有時間前後排定，他並無刪除的權力。」

最終總預算還是沒能排進議程，恐怕最快得到明年初才能審，花蓮議會僵局持續上演。

