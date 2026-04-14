花蓮春季集團結婚5/24登場 55對新人共譜山海幸福樂章

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花蓮春季集團結婚即日起至４月16日開放報名。（圖：花蓮縣政府提供）

由花蓮縣政府主辦的「115年花蓮縣春季集團結婚」，將於5月24日至25日在理想大地渡假飯店浪漫登場。今年活動以「小石花開．幸福啟程」為主題，象徵愛情如石花般在歲月中堅韌綻放，也期許新人如同花蓮城市意象「小石花」，面對人生挑戰仍能攜手同行，在眾人祝福下開啟幸福旅程。

活動地點選於具備GSTC全球永續旅遊認證的理想大地渡假飯店，園區以運河水岸串聯自然景觀，山海環繞、生態共存，展現花蓮推動永續觀光與幸福城市的成果，為新人留下專屬的幸福印記。

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花蓮縣政府指出，本次集團結婚預計錄取55對新人，採線上報名，時間自即日起至4月16日下午5點止，依報名順序審核錄取。符合資格並完成婚前教育課程認證者，可至花蓮縣集團結婚報名專區（https://gm.hl.gov.tw/default.asp）完成報名。

今年春季集團結婚選擇在有運河的理想大地渡假飯店舉行。（圖：理想大地渡假飯店提供）

花蓮縣政府表示，今年除延續溫馨隆重的婚禮儀式外，全程參與並完成結婚登記的新人，可獲贈高級智慧型投影機作為成家禮；另加碼摸彩好禮，包括花蓮至韓國雙人來回機票、百貨萬元禮券及多項知名品牌家電。

活動同時結合多家在地創生品牌與婚禮夥伴，提供豐富祝福禮與優惠，包括百年傳奇、林俊傑茶園、立川漁場、理想大地渡假飯店蜂巢糕等伴手禮；理想大地加碼萬元住宿券，豪雍精品贊助翡翠寶石戒指一對，多家婚紗品牌與拍貼機業者共同打造最具花蓮特色的幸福婚禮。（梁國榮報導）

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