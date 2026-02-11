花蓮春節交管14日起上路 友善廁所同步上線

農曆春節連假期間，市區重要路段與各景點都有員警執勤，疏導交通。（花蓮警分局提供／王志偉花蓮傳真）

農曆春節有9天連假，花蓮市區與各景點將湧入大量遊客與採買人潮；花蓮警分局表示，將於本月14日至22日止實施交通疏導管制，並提前在13日下午提前開始執行，避免暴增車潮癱瘓市區交通。

警方指出，春節期間人車潮集中，預判花蓮市區「金三角」中正路、中華路、中山路一帶，以及東大門夜市、花蓮車站等重要觀光景點及交通樞紐，將湧現大量購物、觀光與遊憩人潮；另傳統市場採買需求增加，重慶市場、復興（綜合）市場、中華市場、美崙市場及中山市場等地，也是交通熱點路段，易發生車流壅塞情形。

花蓮市區東大門也是周邊是交通熱點，員警全天實施交管。（花蓮警分局提供／王志偉花蓮傳真）

為有效因應春節連假交通需求，花蓮分局規畫警力部署，針對傳統市場、市區重要幹道及熱門景點實施重點交通疏導、違規取締及彈性交通管制措施，並視即時車流狀況滾動調整，以確保道路通行順暢，降低交通事故發生風險。

花蓮分局呼籲，春節期間請民眾外出前多加利用大眾運輸工具，避免違規停車及任意併排；行經市場及夜市周邊路段時，請減速慢行並配合員警指揮，維護行人及用路人安全。同時提醒駕駛人務必遵守交通規則，切勿酒後駕車、疲勞駕駛，確保自身與他人生命安全。

另外，為打造花蓮成為更友善的觀光城市，花蓮市公所團隊與9家優質店家攜手，一同推出友善廁所，無償提供民眾及旅客使用廁所。只要搜尋關鍵字「花蓮市友善廁所」，就有花蓮地圖標示出合作店家。

花蓮市長魏嘉彥表示，花蓮市公所考量每逢假日或旅遊旺季造成公共廁所供不應求的問題，便與許多優質店家合作，讓民眾及旅客可以至合作店家借用廁所，打造更健全及便利的觀光城市。公所每月都會提供1千元的清潔費給合作店家，若有市區店家想合作，請於每年11月中旬後關注市公所官網。

