花蓮春節交管14日起上路 友善廁所同步上線
農曆春節有9天連假，花蓮市區與各景點將湧入大量遊客與採買人潮；花蓮警分局表示，將於本月14日至22日止實施交通疏導管制，並提前在13日下午提前開始執行，避免暴增車潮癱瘓市區交通。
警方指出，春節期間人車潮集中，預判花蓮市區「金三角」中正路、中華路、中山路一帶，以及東大門夜市、花蓮車站等重要觀光景點及交通樞紐，將湧現大量購物、觀光與遊憩人潮；另傳統市場採買需求增加，重慶市場、復興（綜合）市場、中華市場、美崙市場及中山市場等地，也是交通熱點路段，易發生車流壅塞情形。
為有效因應春節連假交通需求，花蓮分局規畫警力部署，針對傳統市場、市區重要幹道及熱門景點實施重點交通疏導、違規取締及彈性交通管制措施，並視即時車流狀況滾動調整，以確保道路通行順暢，降低交通事故發生風險。
花蓮分局呼籲，春節期間請民眾外出前多加利用大眾運輸工具，避免違規停車及任意併排；行經市場及夜市周邊路段時，請減速慢行並配合員警指揮，維護行人及用路人安全。同時提醒駕駛人務必遵守交通規則，切勿酒後駕車、疲勞駕駛，確保自身與他人生命安全。
另外，為打造花蓮成為更友善的觀光城市，花蓮市公所團隊與9家優質店家攜手，一同推出友善廁所，無償提供民眾及旅客使用廁所。只要搜尋關鍵字「花蓮市友善廁所」，就有花蓮地圖標示出合作店家。
花蓮市長魏嘉彥表示，花蓮市公所考量每逢假日或旅遊旺季造成公共廁所供不應求的問題，便與許多優質店家合作，讓民眾及旅客可以至合作店家借用廁所，打造更健全及便利的觀光城市。公所每月都會提供1千元的清潔費給合作店家，若有市區店家想合作，請於每年11月中旬後關注市公所官網。
其他人也在看
花蓮太平洋燈會設計「神似鹹魚」 花1980萬預算挨批
花蓮太平洋燈會設計「神似鹹魚」 花1980萬預算挨批
李亞萍調侃薔薔「像菲傭」 王思佳狂笑 本人高EQ回應
75歲資深女星李亞萍近期因健康狀況引發外界關注，將生活重心轉往家庭多年的她，近來不只與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同參加節目錄影，余祥銓、柔柔也透過社群紀錄與媽媽的日常，其中李亞萍說薔薔（林嘉凌）的穿搭像菲傭，立刻引起藝人好友、網友笑翻。
花蓮春節停車攻略：200格臨停＋智慧停車系統助民眾
農曆春節期間，不少外縣市民眾開車返鄉或前往花蓮旅遊，市區車潮明顯增加，尤其蛋黃區周邊停車位幾乎一位難求，為紓解市區停車壓力，花蓮縣政府向國有財產署借用土地，提供約200個停車格位免費臨時停車空間，並搭配智慧停車系統，盼減少車輛繞行造成的交通壅塞。
春節出國玩小心遭重罰500萬！財部新增入境攜免稅加熱菸「有條件」
【記者許麗珍／台北報導】今年春節假期長達9天，春節規劃出國的民眾請注意，財政部關務署表示除了要注意勿攜帶未經檢疫的豬肉製品等禁止輸入物品，此外2月1日才公告生效入境旅客可「有條件」攜帶免稅加熱菸每人限量200支，但僅限「經衛生福利部完成健康風險評估並核定通過」的指定產品， 攜入未核准產品依《菸害防制法》最高可重罰500萬。
遞補咖哩大神入選感言 Brandon Ingram不論場內外的表現表現都值得入選明星賽🤣 是說這樣講女朋友真的會開心嗎?開放網友廣泛討論🤔#NBA #暴龍 #Ingram #Curry #B01
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2027 FIBA世界盃籃球賽 ⚾ 2026台日棒球國際交流賽 🏀 2025-26 NBA 例行賽 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 🏀 2026 日本職籃-滋賀湖泊主客場 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 👊 2026 UFC終極格鬥冠軍賽 (VOD 7 天) 🎾 2026 澳洲網球公開賽 (VOD 7 天) 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍 2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍 2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍 2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺部分比賽因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, some match replays are available for up to 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】
花蓮憲兵自撞「車毀人亡」 國防部「深表不捨」：肇責由警方鑑定
即時中心／廖予瑄報導今（10）日清晨一名服役中的鍾姓憲兵，在開車返回基地途中，行經花蓮壽豐鄉台9線北上204.7公里處時，不明原因撞上路口號誌桿，並導致車輛翻覆解體、起火燃燒，救護人員抵達現場時，鍾男已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫後，仍宣告不治。對此，國防部稍早也發出新聞稿證實，鍾男已在車禍中罹難，至於相關肇事原因，則由警方鑑定中。
將台東海濱釣魚閒聊 愛車突自燃燒成廢鐵
台東市「海濱公園」南側岸邊，發生火燒車事故，一名計程車司機，來到海邊找朋友釣魚，沒想到車輛才停放在岸邊一下，就突然爆炸起火，整輛車燒到只剩下骨架。 #台東海濱釣魚#火燒車事故#計程車
花蓮24歲孝子憲兵台9線自撞亡！母親淚崩：他為家計從軍20年規劃毀
台9線204.7公里處花蓮縣壽豐鄉志學路段，今天（10日）上午1名24歲在空軍基地擔任憲兵的鍾姓男子，開車行經高速猛烈撞擊號誌燈桿，鍾男噴出車外慘死，詳細事故原因仍待警方後續調查釐清。鍾男的母親得知痛哭表示，鍾男從小很乖巧獨立，高中畢業後為了減輕家裡負擔，才去當職業軍人。
台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍
生活中心／李明融報導農曆新年將至，國人海外旅遊熱情徹底引爆，最新數據顯示，2026年春節期間出境機票預訂量呈現爆發式增長，其中韓國「濟州島」以翻漲超過6倍的驚人數據奪下成長冠軍，躍升為黑馬城市，與日本札幌、福岡及韓國釜山等城市共同領跑春節市場。為了因應這波高峰，桃園機場已提前部署長達18天的疏運計畫，預估總運量將高達274萬人次，並規劃增加179架次加班機，全力投入運能以應對後疫情時代最強勁的海外旅遊需求。
宣導超多次別用！行李束帶卡住...桃機輸送帶又故障 地勤搖頭
為了防止行李箱爆開、提升在行李轉盤上的辨識度，並增加防盜安全性，許多旅客會在行李箱外綁上束帶，不過日前旅客分享，因行李束帶卡住，導致桃園機場輸送帶故障，影響行李處理時間；消息曝光，釣出一名工作人員回應，雖然已經宣導多次「盡量不要用綁帶」，仍因勸導未果導致故障發生，相當無奈。
過年賞櫻不用上山！彰化芬園上萬棵櫻花大爆發超壯觀
本周就是農曆春節假期，適逢櫻花盛開的季節，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻、河津櫻大爆發，美不勝收，遊客漫步在花海中都直呼「不用上山就能欣賞到壯觀花海，真是太美了！」過年期間整個園區都是一片「紅通通」，充滿年味喜氣，賞櫻正是時候。
二月來台中賞花 香久園「歐風花海」夢幻回歸！加碼五大櫻花、炮仗花海秘境錯過要等一年
告別了冬日的蕭瑟，台中正被一場浪漫的「花卉嘉年華」接管！除了每年必衝的泰安櫻花，最受矚目的莫過於季節限定、一年僅開放一次的「香久園」，以英式自然風格席捲社群版面。此外，從新社的山谷櫻花到后里的金橘炮仗花瀑布，台中的二月就像被灑上了繽紛的調色盤。
春節長假將至 騎YouBike遊北北基賞美景、吃美食
春節長假可選擇騎YouBike遊北北基！記者實地騎乘帶路，從台北松山、內湖的彩虹橋周邊租借YouBike出發，沿基隆河左岸或右岸，往汐止方向騎乘，走訪麥克風造型的星光橋，來碗汐止老街的香菇肉羹補充體力，穿越宛如天然冷氣房的五堵鐵路隧道，抵達新北市與基隆市的分界線，進入基隆境內，順道嗑份滑順不膩的營養
台南大坑168休區掛牌力推竹林漫遊 賞花、看日出、吃美食
台南市政府攜手各界推動的大坑168休閒農業區，中央審查通過，上月底公告劃設，今天掛牌，主打竹林漫遊，尤其目前沿路九重葛盛開，邀請大家農曆年假來走春，賞花、看日出、吃美食，感受當地產業、生態、人文的魅力。該休區以南168線為軸線，橫跨新化與左鎮，串聯沿途知名景點，推廣麻竹筍、葛鬱金、破布子等物產，並主
2026新北市平溪天燈節將近 推「699在地小旅行」
「2026新北市平溪天燈節」將近，新北市觀旅局透過觀光活動與地方商圈協會結合與合作，規畫「699在地小旅行」 活動，推出4條馬年在地小旅行主題遊程，串聯老街漫遊、鐵道風情、瀑布奇觀與礦業歷史文化等特色資源，展現兼具文化體驗與深度感動的節慶旅遊新風貌。
台中航班減1！大韓航空台中-仁川航班 今年6/1起取消飛航
台中國際機場去年航線拓展成果亮眼，今年統計已開航及航空公司正式宣布即將開航的航線共達26條，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門市場，星宇航空本月初宣布預計6月2日首飛台中-釜山，近日大韓航空宣布自今年6月1日起，台中飛仁川航班取消，不少中部哈韓族大嘆可惜。
台灣燈會在嘉義！高鐵加開38班次2／12開搶 購票攻略曝
台灣燈會今年移師嘉義，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，台灣高鐵於3月3至15日燈會期間，加開38班次列車，含南下21班與北上17班，2月12日起陸續開放預售。
到高雄追超人力霸王！42家旅宿推限定優惠
[NOWnews今日新聞]高雄冬日遊樂園以知名IP超人力霸王（Ultraman）與「超人降臨港都」為主題，於即日起至3/1在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。為迎接青年學子寒假期間以及春節年假返...
搭好行遊參山！春節走春免開車 遊客中心限時送限量好運錢幣、DIY活動
為迎接即將到來的春節假期，交通部觀光署參山國家風景區管理處推薦民眾利用「台灣好行」接駁系統，串聯高鐵與台鐵，輕鬆深入參山轄區精選的散策步道路線。透過低碳旅遊方式，不僅能避開塞車與尋找車位的煩惱，更能自在走進山林感受慢遊氛圍。參山處同步宣布，大年初一至初三期間，民眾只要前往轄內六大遊客中心完成指定任務(追蹤+按讚)，即可獲得限量「馬年好運錢幣」；初一至初五更推出多樣化的DIY手作體驗，邀民眾一同好運迎新春。參山處表示，為推動便利旅遊，轄區內四大「台灣好行」路線各具特色。其中獅頭山風景區的「獅山線（5700）」串聯高鐵新竹站與台鐵竹北站，直達獅頭山風景區，沿線寺廟群林立，遊客可依體力選擇藤坪步道、六寮古道，或挑戰「獅頭連走獅尾」的越嶺行程，在百年古剎與幽靜山林間沉澱身心；「南庄線（5805A）」則由竹南火車站出發，深入南庄慢城，除了能前往雲霧繚繞的向天湖環湖散策，亦可於蓬萊自然生態園區漫步護魚步道，結合老街美食，體驗深度的湖光山色。八卦山風景區部分，「八卦山線（6928A）」自南投市出發，串聯彰化高鐵站與松柏嶺受天宮。民眾於松柏嶺站下車後，可前往全國唯一以「茶」為主題的松柏嶺遊客中心。該中
「台版富良野」三層崎花海來了～首度結合三層崎公園、嗄嘮別公園、交通資訊一次看！
被譽為「台版富良野」的三層崎花海來啦！2026三層崎花海將於2月11日至3月15日在北投社三層崎公園正式登場。每年三層崎花海展期期間綻放絢麗的浪花，無需遠遊即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。今年花季以「花願同行」為主題，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，打造一條結合花海、櫻花與城市風景的「春日賞花路線」。在春節帶著新年祈願一起走花路，從三層崎一路同行至嗄嘮別，走出屬於北投在地的花之旅程。