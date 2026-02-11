花蓮春節停車攻略：200格臨停＋智慧停車系統助民眾

花蓮縣政府向國有財產署協調借用空地，規劃春節期間全時段免費臨時停車空間，約有200格。（王志偉翻攝）

農曆春節期間，不少外縣市民眾開車返鄉或前往花蓮旅遊，市區車潮明顯增加，尤其蛋黃區周邊停車位幾乎一位難求，為紓解市區停車壓力，花蓮縣政府向國有財產署借用土地，提供約200個停車格位免費臨時停車空間，並搭配智慧停車系統，盼減少車輛繞行造成的交通壅塞。

縣府建設處交通科長張筱雲表示，今年春節向國產署借用一塊土地，免費開放民眾停車使用，地點位在花蓮市區三民街上（原檢察長舊宿舍），鄰近市區蛋黃區。現場正進行樹枝整理與環境清潔，自2月14日起至3月3日元宵節止，全時段開放民眾免費臨時停放車輛，以有效紓解春節及連假期間的停車壓力。

縣府向國產署借用一塊土地，免費開放民眾停車使用，地點在市區三民街上（原檢察長舊宿舍），鄰近市區蛋黃區。現整地清理中。（王志偉翻攝）

張筱雲指出，若臨時停車場停滿，民眾仍有其他選擇。花蓮市區共有30處免費公有停車場，約972個停車格；全縣收費停車場則有76場，路外汽車停車格超過6000格，機車停車格約2000多格，整體停車供給量充足。其中包含身障停車位142格、親子車位177格，以及電動車充電專用車位63格。估算整體停車量能，可因應春節車潮需求。

至於外地遊客如何掌握即時停車資訊，建設處指出，花蓮市區「金三角」區域已設置智慧停車系統，在重要路口設有停車指示燈，即時顯示周邊停車場剩餘車位數量。不過受0403地震影響，部分指示燈尚未完全復原。

縣府建議民眾可掃描QR Code，加入「花蓮交通e點通」LINE官方帳號，或透過官網查詢停車場位置、收費標準與剩餘車位數量。部分路邊停車格設有地磁設備，也能提供即時停車資訊，方便駕駛提早規劃。

