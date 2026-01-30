花蓮春節訂房僅2成 笛布斯顗賚舉多項觀光痛點「關鍵在執行」 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

春節鄰近，花蓮連假旅宿業訂房率僅2成，對此，花蓮縣議員笛布斯顗賚今（30）日表示，台灣觀光「慘」業這題目，其實很多台灣人都有感，疫情之後，各國觀光都在拚速度、拚創意、拚補貼。笛布斯顗賚直言，看到花蓮春節訂房到現在只有2成，整個心都糾結在一團，並指出過去她提出許多建議，若縣府願意將她的建議落實，關鍵在執行，或許花蓮會更不一樣。

笛布斯顗賚指出，日本狂補助、行銷，而韓國主打K-culture、醫美、演唱會，再者，東南亞主打「便宜、服務到位」，台灣卻是認為邊境一開就覺得人會自己來，但其實國際旅客早被別人搶走。再者，台灣價格不友善，CP 值輸太多，她直言，這個是外國旅客最直接的痛點。

廣告 廣告

笛布斯顗賚表示，觀光客其實很現實，台灣夜市、小吃、自然風景，這些不是不好，而是十年前就長這樣，缺少包裝、故事、體驗設計，國外旅客要的是「我來這裡，可以做什麼『只有這裡有』的事？」

笛布斯顗賚直言，地方觀光斷層超嚴重，六都還撐得住，非都會區真的很辛苦，沒英文友善、沒交通串聯、沒長天數行程設計，結果就是「一日遊」，等於沒住宿、沒消費，所以在地產業撐不住；甚者，政策跟實務落差太大，即便政府常說要國際化、要深度旅遊、地方創生。但現場常看到，活動一次性，補助寫報告擅長，實際營運很累，造成真正會做觀光的人，拿不到資源。

「這不是基層不努力，而是制度、執行、資源配置，還沒真正對準花蓮的節奏。」笛布斯顗賚強調，台灣不是沒有觀光條件，卻是用行政思維在做市場競爭，政府從上到下都要檢討，民間再多的努力還是必須要有政策引導。看到花蓮縣春節訂房到現在只有2成，整個心都糾結在一團，花蓮觀光，為什麼這麼努力，卻這麼辛苦？

笛布斯顗賚也說，身為花蓮縣議員，這幾年在議會裡，提過很多觀光相關的建議與方案。交通如何更友善、如何讓旅客願意多住一晚、如何讓部落文化成為主角，而不是陪襯、如何把補助用在「留下來」，而不是「來過就算」。花蓮的問題，從來不是不漂亮，而是常常用「一次性活動」的方式，去面對一個需要「長時間陪伴」的地方。

「慢，是花蓮最珍貴、也最容易被忽略的價值。」笛布斯顗賚表示，她會繼續在議會提醒、追問、要求，不是只把計畫寫得漂亮，而是讓政策真的走得到地方、撐得起產業、留得住人。花蓮不需要被改造成別的樣子，關鍵在執行不是口號，如果花蓮縣府能把她過去10幾年的總質詢建議都好好做，花蓮一定更不一樣。

照片來源：笛布斯顗賚臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

啟動羅東文教區周邊步行道改善 林茂盛：學童安全第一原則

投入逾1億優化職棒賽事場地 花蓮縣立棒球場整建完工

【文章轉載請註明出處】