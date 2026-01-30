花蓮春節訂房僅3成 怡園暫停營業

花蓮旅宿業統計，春節期間訂房目前平均約3成，較往年下滑。圖為花蓮市東大門夜市。（王志偉攝）

春節連假9天，花蓮訂房狀況未見回升，至今整體訂房率約2至3成，低於往年水準，就連經營多年的老字號渡假村，也宣布自2月1日起暫停營業，不過縣府仍然喊話，花蓮整體交通、路況及多數景點已恢復正常，春節期間也規畫多項活動，盼能逐步挽回遊客信心。

由花蓮觀光協會理事長陳義豐經營的怡園渡假村，將自2月1日起暫停營業。他表示，花蓮近8年來歷經地震、疫情、重大交通事故及水災，衝擊旅客信心。

陳義豐說，去年光復發生洪災後，訂房率明顯停滯，今年1至3月平均僅約2成5至3成，因此決定渡假村先暫停營業，預計半年到1年後重新整修迎接遊客。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也表示，春節剩不到半個月，平均訂房率約3成，往年同期至少應有5至6成才算正常，今年幾乎「腰斬」，不少業者是「開一天、虧一天」。

不過位在郊區的花蓮理想大地渡假飯店則樂觀面對，統計到目前春節訂房率約6成5，業者表示，因今年假期較長，遊客預期「隨時訂都有房」，對春節訂房率仍抱有8成的期待。

花蓮縣觀光處長余明勲指出，與0403地震前相比，目前整體訂房率下滑2成5至3成，以過往經驗，實際入住率會比預訂率多1成，預估春節入住率可提升到4至5成，但仍不如往年。

余明勲分析，訂房率下滑主因是國旅市場結構改變，國人傾向出國，其次為遊客對花蓮印象停留在受災階段；花蓮整體交通、路況與多數風景區已恢復正常開放，盼遊客放心安排旅遊行程。