花蓮春節訂房僅3成 老字號渡假村2月起暫停營業

春節連續假期有9天，花蓮春節訂房狀況仍未見回升，至今整體訂房率僅約二至三成，低於往年水準，就連經營多年的老字號渡假村，也宣布自2月1日起暫停營業整修，不過縣府仍然喊話，目前花蓮整體交通、路況及多數景點已恢復正常，春節期間也規畫多項活動，盼能逐步挽回遊客信心。

位於壽豐鄉、以大量移植老樹打造自然生態園區聞名的知名「怡園渡假村」，近日對外證實，將自2月1日起暫停營業，進行客房及設施整修。消息傳出後，引發地方觀光圈關注。

花蓮觀光協會理事長，也是經營度假村業者陳義豐則指出，花蓮近8年歷經多次地震、疫情、重大交通事故及水災，確實影響旅客對整體旅遊安全的信心，加上主要客源集中在北部與中部，蘇花公路與鐵路安全印象，仍是關鍵因素。

針對渡假村暫停營業，陳義豐表示，去年光復水災後訂房率明顯停滯，今年1至3月平均僅約2成5至3成，才決定先暫停營業進行整修，期盼未來以更完善的軟硬體重新出發。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，目前距離春節僅剩不到半個月，訂房狀況卻未見起色，平均訂房率約3成左右，往年同時間至少應有5至6成才屬正常，「今年真的是腰斬再腰斬」，不少業者都是撐著做，「開一天、虧一天。」

官方數據亦顯示回溫有限。花蓮縣觀光處長余明勳指出，與地震前相比，目前整體訂房率下滑約2成5至3成，春節期間的預訂率約落在3至4成之間。依過去經驗，實際入住率通常會比預訂率高出約1成，推估春節期間可望達4至5成，但仍不如往年觀光旺季表現。

余明勳分析，訂房率下滑主要來自兩大因素。其一是國旅市場結構改變，國人連假期間出國旅遊比例提高，去年出國人次高達1800萬人，國內旅遊市場明顯受到擠壓；其二則是花蓮近年歷經地震與水災，外界對交通及旅遊環境的印象仍停留在受災階段，影響旅客旅遊意願。

縣府強調，目前花蓮整體交通、路況及多數景點已恢復正常，包括太魯閣主要道路均可通行，中橫路段配合管制時段亦可進出，春節期間也規畫多項活動，盼能逐步挽回遊客信心。

觀光客尚未回流，東大門夜市攤商也感受冷清，不少攤商坦言，今年春節備貨量較往年減少一半以上，只能審慎因應。業者普遍期待，在市場信心逐步恢復下，花蓮觀光能早日走出低潮。

