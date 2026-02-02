花蓮春節訂房率僅剩2成 魏嘉賢提多項解方籲借鏡日本 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

農曆春節將至，媒體報導指出花蓮旅宿業面臨寒冬，不僅民宿減少約200家，春節訂房率更僅剩2成。對此，花蓮縣議員魏嘉賢今（2）日表示，看到這則新聞「心裡很沉重，但必須誠實面對」，遊客卻步的根本原因並非花蓮不美，而是震災後的信任成本過高。他呼籲產官學界應借鏡日本觀光經驗，將「防災韌性」轉化為遊客的「安心保證」，並盼花蓮縣府持續落實觀光防災SOP。

「直球對決不敢去的心理，資訊透明是唯一解藥。」魏嘉賢分析，新聞中提到的「不敢去」，正是因為遊客對花蓮的旅遊現況充滿未知。他以日本為例指出，日本同樣是地震、颱風頻繁的國家，甚至近期也遭遇天災，為何台灣遊客依然把日本當成後花園跑，關鍵在於日本建立了強大的心理安全感。

魏嘉賢表示，在日本，災害發生後會立刻有清楚的觀光安全地圖，明確告知哪裡受災、哪條路通、哪家店正常營業；但在台灣，遊客往往只能看到災情畫面的輪播，卻缺乏哪裡是安全的精準資訊。

魏嘉賢強調，縣府應建立一套標準化的「安心旅遊情報網」，主動且透明地揭露安全資訊，消除遊客心中「怕路不通、怕沒地方住」的恐懼，才能把流失的信心找回來。

魏嘉賢直言，不只靠補助，更要靠獨特性留人。針對民宿退場潮與低訂房率，他認為政府的補助雖然是及時雨，但長遠來看，花蓮必須學習日本的在地限定策略。

「日本觀光之所以能做到城鄉雨露均霑，是因為他們挖掘了在地不可取代的體驗。」魏嘉賢指出，如果只是提供一個睡覺的房間，遊客很容易因為恐懼或價格而取消，但如果提供的是一場「只有在花蓮才能體驗的生命旅程」，遊客的黏著度就會提高。他呼籲業者與政府合作，從「賣房間」轉型為「賣體驗」，將花蓮的文化、部落、山海特色包裝成無法被複製的旅遊產品。

「危機即轉機，應重建信任工程。」魏嘉賢強調，新聞雖然令人難受，但也是花蓮觀光體質調整的契機。他將持續督促縣府落實觀光防災SOP，協助在地產業升級。此外，他也向全國遊客溫情喊話，花蓮依然美好，我們正在努力建立更安全的旅遊環境，請給花蓮一個機會，回來感受這片土地的溫暖。

照片提供：魏嘉賢辦公室

