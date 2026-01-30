花蓮春節訂房率慘剩3成！ 老字號怡園渡假村2/1起停業
農曆春節將至，花蓮旅宿業卻面臨8年來最嚴峻考驗。距離農曆年僅剩不到半個月，整體訂房率卻僅約2至3成，遠低於往年同期應有的5至6成水準。花蓮縣府表示，目前花蓮整體交通、路況及多數景點已恢復正常，春節期間也規畫多項活動，盼能逐步挽回遊客信心。
位於壽豐鄉、以安置300多棵各地老樹知名的怡園渡假村，近日對外證實將自2月1日起暫停營業進行整修。渡假村總經理陳義豐說明，主要是針對客房以及一些設施進行重新修繕並提升品質，期盼未來以更完善的軟硬體重新出發。這幾天有入住的學校團體營隊在網路貼文感謝渡假村主動升房等服務，但也意外得知渡假村有意出售或改為停業的消息。
陳義豐同時也是花蓮觀光協會理事長，他指出花蓮近8年歷經多次地震、疫情、重大交通事故及水災，確實影響旅客對整體旅遊安全的信心。去年光復水災後訂房率明顯停滯，今年1至3月平均僅約2成5至3成，才決定先暫停營業。加上主要客源集中在北部與中部，蘇花公路與鐵路安全印象仍是關鍵因素。
怡園渡假村目前飯店的網路訂房已經關閉，員工也因花蓮這幾年颱風地震頻仍，從0206地震、0403地震到去年9月馬太鞍洪災旅客減少的影響，遇缺不補。停業後目前剩餘約20名員工也將解雇。
業者透露，上次春節如此慘澹的情況要追溯到2018年緊接在0206地震後的農曆年。今年過年甚至出現「連東幹線車票都賣到有剩」的罕見現象，顯示遊客前往花蓮的意願大幅降低。東大門榮譽主委林文松指出，因為整個去年的狀況又比前年更差，去年剛好遇到水災，整個末端銷售非常差，花蓮整個民宿大概少了200多家。
花蓮東大門夜市正值寒假期間，人潮卻不如以往。部分攤商已開始為營業做準備，但也有店家選擇公休、鐵門緊閉。東大門攤商表示，今年預估的人潮大概只有原本花蓮子弟外出後返鄉的這些人。不少攤商坦言，今年春節備貨量較往年減少一半以上，有業者表示因為天氣的不穩定，所以說準備少一點，大概少三分之一，只能審慎因應。
花蓮縣觀光處長余明勳指出，與地震前相比，目前整體訂房率下滑約2成5至3成，春節期間的預訂率約落在3至4成之間。依過去經驗，實際入住率通常會比預訂率高出約1成，推估春節期間可望達4至5成，但仍不如往年觀光旺季表現。
依花蓮縣府觀光處統計，受到2024年花蓮0403地震影響，前年花蓮縣全年總遊客數671.7萬人，去年1月到12月花蓮縣觀光總人次765.7萬人，比地震後稍微回升。去年鏟子超人到光復災區幫忙的期間，依台鐵資料光復站出入總人次超過50萬人，不少超人住在花蓮、吉安、壽豐的青年旅館、民宿，對於震後經濟產生挹注，然比起2022年、2023年的全年近1470萬人，遊客數仍是腰斬。
余明勳分析，訂房率下滑主要來自兩大因素。其一是國旅市場結構改變，國人連假期間出國旅遊比例提高，光是2025年出國人次就高達1800萬人，國內旅遊市場明顯受到擠壓。其二則是花蓮近年歷經地震與水災，外界對交通及旅遊環境的印象仍停留在受災階段，影響旅客旅遊意願。
去年馬太鞍洪災後，中央補貼轉介災民安置到旅館民宿，對於許多業者來說是及時雨，但卻傳出資源集中於特定幾家業者，還傳出「單一家申請經費超過800萬元」。業者透露，主要還是地緣關係，加上馬太鞍溪北上橋梁中斷因此先期會往光復鄉沒有受災的幾家、以及瑞穗鄉安置，至於花蓮市的旅館較少因此受惠，怡園則有安排到外地救難隊伍住宿。
花蓮縣觀光處強調，目前花蓮整體交通、路況及多數景點已恢復正常，包括太魯閣主要道路均可通行，中橫路段配合管制時段亦可進出。2月7日至3月8日也將舉辦花蓮燈會，希望透過活動帶動觀光人流，讓人潮逐步回流，盼能逐步挽回遊客信心。業者普遍期待，在市場信心逐步恢復下，花蓮觀光能早日走出低潮。
