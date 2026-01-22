花蓮春節計程車2/14起調漲 司機不滿較其他縣市晚3天

受到北北基農曆春節計程車調漲時間為2月11日開始的影響，花蓮計程車司機很不滿，因為花蓮縣府公告的調漲時間為2月14日，無法理解為何會比別的縣市慢了三日。

花蓮火車站前排班計程車司機說道，「大家都希望能夠在過年前，能夠再多賺一點錢，難道說政府不能夠都一起，同步都是用這種辦法嗎，大家統一就不會有這種爭吵啦。」

縣府解釋，花蓮縣的計程車農曆春節調漲時間，從2007年公告，就是從除夕的前兩日開始，因此今（2026）年是從2月14日開始一直到2月22日，一共9日，每趟次加收50元，沒有提前其實也是為了觀光。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，「現在花蓮的觀光比較低迷，所以希望就是說不要，如果計程車加價對觀光客來講，可能會有一些影響，所以我們仍然維持我們過去的做法。」

由於全國計程車農曆春節調漲時間各縣市都不一，北北基從2月11日開始，桃園、台中、台南從2月13日開始，全國各地不一是否該有一致性，民眾看法很兩極。

火車站前旅客羅先生說道，「全國性的統一當然是最好，不過因地制宜，對於地方性的部分，應該有地方性的一個緩衝的時間上的調整，也更合適。」

此外，花蓮自0403大地震與0923光復洪災後，觀光人數下滑至今仍無起色，因此也有部分計程車司機認為，調漲時間往前也無法對生意有多大幫助，能否加強觀光特色、吸引觀光人潮前來花蓮，才是問題重點。

