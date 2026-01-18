花蓮春節返鄉專車1／21搶票

花蓮縣政府推出「春節返鄉專車」預計1月21日中午12時至下午4時開放訂票。（羅亦晽攝）

今年農曆春節假期有9天連假，花蓮縣政府每年都會推出「春節返鄉專車」，避免在外打拚的遊子買不到火車票無法返鄉團圓，今年專車車型為普悠瑪號，台北往返花蓮共4列次、每列次提供372個座位，其中包括4席愛心座位，票券預計1月21日中午12時至下午4時開放訂票，每張票僅收取200元行政作業費。

花蓮春節返鄉專車共4列次，其中返鄉車次為2月13日晚上7時32分、2月14日上午9時42分，皆是由台北站發車直達花蓮站；返工車次為2月21日下午5時及2月22日下午2時20分，均為花蓮站發車直達台北站，全程採對號座，不開放站票。

縣府民政處說明返鄉專車訂票規則指出，凡具花蓮縣民資格，包含設籍花蓮縣或身分證字號「U」開頭者，及其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可在1月21日中午12時至下午4時，至花蓮縣政府全球資訊網「115年春節返鄉專車訂票」登錄資料訂票。

民政處表示，返鄉專車為普悠瑪號，每列車提供368個座位及4席愛心票，搭乘採取實名制且限本人使用，屆時將依《個人資料保護法》規定，在乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，民眾取票及乘車時皆須出示所有乘車人的身分證明文件，若是親屬關係，請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件等提供核驗。

縣府表示，返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費200元，購票後恕不退費，另外，考量花蓮中、南區鄉親接駁需求，也會規畫區間車提供服務，提醒鄉親需持專車乘車證轉乘，相關專車資訊可至花蓮縣政府全球資訊服務網查詢。