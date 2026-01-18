花蓮春節返鄉專車4列次 21日中午開放網路訂票

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）農曆春節將近，為讓旅外遊子安心返鄉、與家人團圓，花蓮縣政府延續關懷民眾初衷，推出「115年春節返鄉專車」4列次，全程對號座，提供鄉親安全便利服務。

花蓮縣政府民政處表示，專車共4列次，全程對號座，自21日中午12時至下午4時止開放網路訂票，額滿即改為候補登記，候補取票作業完成後，若有剩餘車票，依縣府網站公告至民政處現場購票，售完為止。

返鄉專車分別是2月13日晚間7時32分、2月14日上午9時42分台北站發車、直達花蓮站；返工時間則是2月21日下午5時及2月22日下午2時20分花蓮站發車、直達台北站。

民政處說明，為照顧南花蓮地區鄉親的交通需求，並貼心規劃區間車接駁，民眾須持專車乘車證於壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里等站轉乘。

凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證字號U開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可登載資料訂票。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身分證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗，花蓮縣返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費新台幣200元，經購票辦理後不退費。

花蓮縣政府提醒民眾，務必留意訂票與取票時間，以免影響自身權益。（編輯：陳仁華）1150118