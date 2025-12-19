花蓮昨晚規模5.1地震 最大震度鹽寮4級

天花板垂墜掛飾明顯左右擺盪，還伴隨手機傳來「國家級警報」，車庫裡的車輛也被震得上下晃動，18日晚間7時32分，花蓮芮氏規模5.1地震，最大震度4級就在花蓮。

氣象署指出，震央位於花蓮縣政府東北方18.3公里處，也就是花蓮近海，深度31.6公里。宜蘭縣達3級震度；南投、桃園、新竹縣市、彰化市為2級；台中、台東、苗栗、台北等縣市則為1級。

氣象署地震測報中心科長林祖慰說明，「在鹽寮這邊它的4級，其實大概只有持續大概3秒，因為它有達到國家級警報發布的標準，所以我們有針對花蓮縣的部分，發布國家級警報，因為菲律賓海板塊，跟歐亞大陸板塊碰撞擠壓，而且是一個轉彎交界的地方。」

有民眾表示，「我騎腳踏車沒有感覺到地震。」

當地民眾反應不一，因為正在忙碌中，沒特別感受到，所以覺得還好；也有人認為，對花蓮人來說，這次地震還算小。

氣象署指出，以本起地震震央位置來看，過去自1990年統計迄今的歷史地震，總計有20起規模5以上的地震。

林祖慰指出，「這個地方，本來就是地震好發的一個區域，所以經常會發生規模比較大的地震，在預期後續的活動方面，可能不排除在未來3天，還有規模4.5到5的地震發生。」

雖然這起地震全台有感，所幸各縣市目前並未傳出災情，氣象署呼籲民眾，未來幾天仍需保持警覺，隨時因應可能發生的餘震。