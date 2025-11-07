花蓮智慧照顧實證研討會 產官學交流高齡照護新解方

因應邁入超高齡社會，花蓮縣政府推動「長照 三.0」政策，以智慧科技、社區整合與資源共享為策略核心。

七日於美侖大飯店盛大舉辦「二0二五智慧照顧在長照領域中之實證應用研討會」及快閃市集，現場吸引逾六00人共襄盛舉。交流實務經驗和最新科技應用展示，建構一個讓長者能「活得久，也活得好」的共好花蓮（見圖）。

花蓮縣長徐榛蔚表示，臺灣已進入超高齡社會，花蓮 六十五歲以上長者達 6萬6,561 人（21.2%），在快速老化與人力短缺雙重問題下，更需仰賴科技和服務模式創新。

徐縣長指出，花蓮長照政策來自第一線需求與在地能量的調整。長期與慈濟合作推動 iDMAT 緊急救護平台，使整體照護更加科技化。感謝所有投入長照體系的夥伴，也提醒照顧者照顧他人同時，照顧自己身心健康。

研討會開場由慈濟大學瑞智憶學苑的五位失智長者們，在花蓮正五洲掌中劇團羅陳老師指導下，精彩的口白及親自操偶演出布袋戲西遊記，台下掌聲不斷。現場活動包含經驗短講交流、個案開發轉介，以及績優單位與人員頒獎。

今日演講聚焦「長照三.0挑戰與解方、科技應用、社區整合分流照護及支援家庭照顧者」等四大主題。由衛生福利部長照司長祝健芳導言，台東聖母醫院羅彥宇院長分享，失智照護醫療照護整合。財團法人商業發展研究院所長賴才雅分享，智慧科技輔具照護導入成果。新北市私立東昇日間照顧中心分享「龍骨王-數位復健處方」，新北市府中社區長照機構分享「失智症精準訓練方案-Soda樂活認知訓練機」，導入「遊戲化、模組化」概念，多面向認知訓練，提升長者復健動機與腦力活化

現場還有七家智慧科技業者，包括福樂多醫療福祉事業、樂齡智造科技、智齡科技、廣達電腦、資策會、慈濟大學、門諾壽豐分院，展示智慧復健機、照護車與健康監測儀器，推動精準照護與減輕人力負擔。論壇同時強調在地社區整合與分流照護，實踐「社區即照顧場域」理念，並呼籲強化家庭照顧者支援系統，提供喘息與互助機制，打造更完善的長照環境。

現場展示部分，花蓮慈濟大學自主研發的失智症VR模擬體驗，以第一人稱視角與影片中的環境及其他人互動，走入失智者的世界。體驗的黃小姐說，我看地上的水是水，失智症者看到的卻是坑洞，是他們不願意進浴室洗澡的原因之一。藉由科技達到「換位思考」，用愛與陪伴成為失智長者最堅強的支持力量。

現場更有來自十二個失智據點組成的「樂智快閃市集」，以市集攤位呈現上課成果，長者在工作人員的陪伴下手沖咖啡，販售手工餅乾及糕點、陶藝品、原民傳統手作、艾草條等，林阿嬤說揉艾草條手都抽筋了，嘴巴抱怨手卻不停歇，長輩積極社會參與，展現出「不老活力、看見照顧力」，給人深刻感受到：年齡並不是界線，而是另一種生命姿態的展現。

未來，花蓮縣政府將積極建置長照服務網絡，補齊城鄉照顧差距。繼續導入 AI、物聯網等智慧應用，並持續與長照產業合作，強化照護韌性。