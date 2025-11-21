花蓮最大蚊子館活過來了！北昌安居社宅動土 373戶118年完工

北昌安居完工模擬圖。（國家住都中心提供／王志偉花蓮傳真）

荒廢已逾10年的花蓮教師會館，一度淪為花蓮最大蚊子館，國家住宅及都市更新中心原地重建「北昌安居」社會住宅今動土，總工程經費20億9800萬元，由中央全額投資興建，預計118年完工；住都中心執行長柯茂榮，將以未購屋、花蓮所得來分算租金，他笑說「政府支出應該會『虧』很多」，但仍將秉持照顧社宅施政決心意念往下做。

座落在花蓮吉安鄉北昌村的「花蓮公教會館」，早年由教育部委外經營國統飯店，10幾年前收回後缺乏管理成「蚊子館」，經都市計畫變更審議通過後將原地重建「北昌安居」社會住宅，提供373戶居住單元，是中央繼「中美好室」及「美崙安居」後，「北昌安居」第3處社會住宅，也是吉安鄉的首處。

花蓮吉安「北昌安居」 社宅今動土。（王志偉攝）

住都中心執行長柯茂榮強調建物達「耐震標章」。（王志偉攝）

基地位於北昌村自強路，當地生活機能與交通便利。（王志偉攝影）

「北昌安居」社宅今動土，國家住都中心執行長柯茂榮執、副縣長顏新章、國土管理署北區都市基礎工程分署長曾正宗分與地方各界一同執鏟，祈求工程順利。

國家住宅及都市更新中心副組長陳仲斌簡報說，國家住都中心在花蓮興辦已累積920戶，社宅導入公益性設施跟社福，有日間照護中心、託嬰中心，當地區域也非常好，周邊國中小高中到大學，都是一個完整學區，還有慈濟醫院後援。

「北昌安居」興建2棟地上14層、地下2層建物，以套房、二房、三房型， 373三戶，規劃住宅機車位，也會規劃汽車位委外經營，並打造友善共融的安居家園，地面層無圍牆開放空間，未來也是鄰里居民散步休憩的好所在。

住都中心執行長柯茂榮強調「耐震標章」的監督，要蓋出安全又舒適的住宅，完工後入住資格依照內政部標準，第一是沒有住宅，第二會依照所得分算租金，雖然政府投資興建社宅會「虧」很多，但他也強調，這是政府照顧民眾蓋設宅的施政決心，會秉持這個意念往下做。

當地北昌村緊鄰花蓮市區，村內人口超過8700人，鄉公所推動分村計畫，調整後原北昌村7000人，新村約1700人，北昌村長劉文賢感謝政府蓋社宅，但提醒未來交通動線要提早因應。

