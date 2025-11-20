花蓮村長超人累倒了！王梓安緊急開刀 手術現況曝

花蓮縣光復鄉大馬村長王梓安（右）近期因救災過度操勞致肝臟發炎，昨天緊急住院開刀。（王湘惠提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣光復鄉大馬村長王梓安因在洪災發生前，及時撤離村民保住全村性命，災後更全力投入救災工作，被網友讚譽為「村長超人」，怎料他近期因過度操勞致肝臟發炎，昨天緊急住院開刀。女兒、女足國手王湘惠說，目前爸爸手術順利完成、狀況穩定，但後續還要檢查，感謝各界關心與集氣，讓她相當感動。

馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰決重創光復鄉，大馬村長王梓安在災難發生前，逐戶撤離村民保住全村性命，被封為「救了全村的男人」，災後更盡心盡力協助災民重建家園，沒有留意到身體出了狀況。

廣告 廣告

花蓮縣光復鄉大馬村長王梓安（右）近期因救災過度操勞致肝臟發炎，昨天緊急住院開刀，縣議員魏嘉賢得知消息後，也特別到醫院關心。（摘自縣議員魏嘉賢臉書／羅亦晽花蓮傳真）

王梓安的女兒、女足國手王湘惠目前在國外踢聯賽，得知父親倒下的消息後相當著急，她說，爸爸投入救災工作長達7周，長期在操勞、壓力、睡眠不足的情況下，身體出現發炎的症狀，由於重建家園需要很長的時間，但光復北上花蓮或南下玉里就醫車程長，爸爸擔心村落事務不敢離家太遠，也沒辦法停下手邊工作就一直忍。

她說，身體健朗的爸爸前天因為突然發燒、肚子痛、沒有食慾，就近到瑞穗求診，因診所小沒辦法做詳細檢查，醫生就先開藥給他吃，昨天也來電詢為狀況，得知病況沒好轉後，提醒要到大醫院檢查治療，爸爸才決定北上到慈濟醫院掛急診。

王湘惠說，由於光復北上花蓮的馬太鞍溪橋與便道都被沖毀，媽媽昨天只能開車繞行193線，載爸爸到慈院掛急診，發現肝臟有些發炎，膽囊裡面也有長東西，昨天晚間緊急手術取出，目前開刀順利，狀況穩定，不過爸爸還是要住院幾天檢查肝臟，感謝各界的關心與集氣，讓她相當感動。

她說，雖然人在國外，但只要有空就會與爸爸通電話、視訊關心狀況，不過爸爸到現在還掛心村內的重建進度，擔心中繼屋的問題，不過家人都有告訴他要先休息、養好身體，之後才有更多力氣投入村落事務，因此這幾周村民若有需要幫忙的地方，請先尋求村幹事或鄉公所協助。

更多中時新聞網報導

章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚

日職》統一獅跳西武獅 林安可身價破億

《恨女》王彩樺素顏學藝 自認很會吹