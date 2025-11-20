花蓮村長「沒放棄中國籍遭解職」 藍擬修國籍法：保障陸配參政

傅崐萁指國民黨將提案修正《國籍法》保障陸配參政權。國民黨團提供



花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華，遭內政部依《國籍法》第20條要求其提出放棄中華人民共和國國籍，否則將解職。她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。內政部長劉世芳堅持必須依《國籍法》辦理，沒有解釋的空間。國民黨團今（20日）召開記者會說，將研議提出《國籍法》修法，制定「防小人條款」，陸配參政權不受《國籍法》規範，保障陸配參政權。

總召傅崐萁表示，人民是否能在台灣好好地生存發展、基層安居樂業，不受到賴清德政府霸道集權打壓？國民黨團必須為這群在基層打拼、受到迫害的國人來發聲，這也是國民黨一貫的立場。他形容「賴皇帝」打壓小陸配，已經到令人髮指的地步，陸配們深受恐懼的壓迫，連來到國會殿堂表達自己遭到迫害的勇氣都沒有。

傅崐萁表示，賴清德總統踐踏《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，尤其是《中華民國憲法》明文揭示「國家統一之前，區分台灣地區和大陸地區，都屬於中華民國」，國民黨團會針對《國籍法》相關漏洞、缺失，補正完成，讓民進黨不再有耍猴戲的舞台和空間，國民黨會肩負起保國安民的責任。

書記長羅智強表示，民進黨第一個主張「取得放棄中國大陸國籍證明」，否則剝奪陸配參政權的立法委員，就是民進黨不分區立委沈伯洋。現在嚇破膽的黑熊，近期不斷找過去打壓的立法院長韓國瑜保護他。羅智強說，「賴皇帝」清算陸配的主張基礎，就是來自沈伯洋要求陸配，必須提出放棄中國大陸國籍證明。

羅智強指出，內政部按照沈伯洋的邏輯，把當選公職的陸配解職，並曲解法令，要求陸配必須放棄「外國國籍」。事實上，根據1991年增訂《憲法增修條文》，明確規範將我國區分為台灣地區和大陸地區，因此根據《憲法增修條文》第11條制訂《兩岸人民關係條例》，處理關於兩岸之間特殊狀態。《兩岸人民關係條例》是《憲法》委託的立法，《兩岸人民關係條例》第二條第二款規定：「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」

羅智強表示，很顯然民進黨政府就是違法濫權打壓陸配，過去幾任總統都是依據《兩岸人民關係條例》來處理大陸地區人民事務，只有沈伯洋和賴清德總統用《國籍法》打壓陸配。國民黨團為了保障陸配合法參政權，將會推出《國籍法》修法，制定「防小人條款」陸配參政權不受《國籍法》規範。

