花蓮東大門夜市招商開跑 廣徵創意攤商共創五星金賞

花蓮東大門夜市被評選為五星夜市，也是夜市王得主夜市。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府表示，東大門國際觀光夜市115年度攤位徵選正式啟動！為持續注入創新活力，誠摯邀請具特色與熱情的攤商加入，共同打造更豐富多元的觀光夜市，促進地方經濟。

花蓮縣政府觀光處處長余明勳表示，本次招商旨在提升夜市多元性與特色，釋出現有空置攤位。申請人須設籍花蓮縣滿六個月，並以「異國美食」、「文創藝文」及「創新料理」為三大優先主題。為鼓勵青年返鄉，18至45歲之創業者於評選中可獲加分。

余明勳指出，遴選分為「書面審查」與「口頭簡報」兩階段，重點評核產品獨特性、創新創意、行銷策略及永續經營理念。縣府期盼透過嚴謹機制，遴選出最具潛力的合作夥伴。獲選者除取得營業攤位，縣府後續將提供營運管理培力課程，輔導攤商建立品牌、提升服務，朝永續經營發展。

東大門夜市招商中，至1月26日截止。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府表示，東大門夜市績效卓著，不僅連續兩年獲經濟部「五星優良」市集肯定，今年更是全國唯一榮獲最高榮譽「五星金賞」的觀光夜市，在「樂活名攤」評鑑中累計奪得819顆星，已成為花蓮美食與文化的重要地標。縣府將持續與管委會合作，優化環境與服務品質。

夜市以「友善、智慧、永續」為核心願景，歡迎符合資格者踴躍報名，共同為夜市開創新氣象。報名時間自即日起至115年1月26日（星期一）下午5時30分截止。詳細招商資訊與簡章，請至花蓮縣政府全球資訊網或觀光資訊網「最新消息」查詢下載。（梁國榮報導）