花蓮東大門夜市榮獲全國唯一五星金賞

花蓮東大門國際觀光夜市勇奪市集最高榮譽「五星金賞」。（圖：花蓮縣政府提供）

經濟部日昨舉辦「2025榮市聚金～優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，花蓮東大門國際觀光夜市勇奪市集最高榮譽「五星金賞」，成為全國唯一獲此殊榮的市集，同時在樂活名攤評比中摘下819顆星，展現卓越品質。

代表領獎的花蓮縣政府副縣長顏新章說，東大門夜市在歷經多次天災考驗後，仍持續精進服務品質，這次獲得經濟部肯定實屬不易。他說，此次北上領獎期間，帶領東大門夜市管委會及攤商前往南機場夜市、迪化街商圈進行觀摩交流，借鏡他山之石。

金賞獎頒給花蓮，是全臺唯一。（圖：花蓮縣政府提供）

觀光處長余明勳指出，東大門夜市自112年首獲「五星優良」市集，去年維持佳績並獲封「夜市王」，今年更上一層樓，奪得最高等級的「五星金賞」。這項成就歸功於縣府、管委會與攤商的共同努力，包括推動行動支付、減少一次性餐具、改善環境衛生及提升食品安全等多元面向。

東大門福町夜市管委會主委曾黃家明強調，夜市持續在硬體設施與軟實力上精益求精，從去年獲選「夜市王」到今年榮獲「五星金賞」，都要感謝縣府的輔導與攤商的配合，歡迎各地遊客親臨體驗。

東大門夜市獲此殊榮，余明勲處長說，是縣府、管委會與攤商的共同努力。（圖：花蓮縣政府提供）

在樂活名攤評鑑方面，花蓮縣今年共373攤獲獎、總計914顆星。東大門夜市表現亮眼，333攤獲得819顆星，其中「福町本舖檸檬汁」、「原香嘟論竹筒飯」等6攤榮獲五星肯定；「OPEN THE SKY飾品藝廊」、「妙不可言果汁」等16攤獲得四星殊榮。重慶市場也有亮眼表現，「王家水餃行」獲五星名攤，四家攤商獲得四星肯定。（梁國榮報導）