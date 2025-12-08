花蓮東大門夜市驚魂！8號晚間震後 百公斤招牌掉落險砸人

花蓮東大門夜市於8號晚間發生驚險一幕，一場四級地震後，重達百公斤的鐵製招牌從原民一條街入口處掉落，險些砸中正在購物的遊客。所幸遊客迅速閃避，無人受傷。這起事件發生在晚上7點24分，地震持續搖晃一段時間，一度引發民眾恐慌。夜市管委會已通知相關單位進行檢修，以防未來類似危險再次發生。

花蓮東大門夜市，百公斤招牌地震後掉落，險砸中兩名遊客。（圖／TVBS）

8號晚間花蓮遭遇四級地震，東大門夜市出現驚險場面。監視器畫面記錄了整個過程：畫面先是一陣晃動，接著半空中的圓形鐵製招牌突然墜地，差點砸中兩位路過的民眾，民眾見狀立即閃躲。這塊重達百公斤的招牌，疑似因接縫生鏽加上地震搖晃而斷裂掉落。民眾不僅經歷地震驚嚇，還被巨大聲響嚇得不輕。

東大門夜市店家潘先生表示，招牌非常重，需要六個人一起搬動。事發當下，客人紛紛往旁邊跑，他立即衝出店外，想要移動招牌，同時拍照存證。

疑接縫處生鏽，又遇到地震搖晃，百公斤招牌掉落，民眾急忙移除通報。（圖／TVBS）

這起事件發生在花蓮東大門夜市原民一條街入口處，時間是8號晚上7點24分。東大門夜市原民一條街主委楊秋農描述，倒塌時聲音相當大，地鳴之後牌樓就倒塌了，他希望未來能進行整體的維修工作。

事件的驚悚程度可見一斑，夜市內一間知名檸檬攤的員工被嚇到尖叫，甚至需要尋人安慰。一位遊客表示，雖然很久沒來花蓮，這次卻遇到地震，但他不會因此不敢再來，還笑稱要去買張樂透。

東大門原民一條街，入口處左上角的圓形招牌，地震後斷裂已不復見。（圖／TVBS）

目前夜市管委會已通知相關單位檢修設施，因為沒人能保證下次地震來臨時，還能如此幸運地避免傷亡事件發生。

