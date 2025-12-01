花蓮某國中遭爆「老師抄襲學生科展作品」 老師喊冤、教育局回應

「世界青少年發明展（IEYI）」台灣選拔賽。翻攝樂技數位教育臉書



花蓮某知名國中王姓學生指控，該校李姓代理老師將他過去曾獲獎的科展作品交給另2名學生參加花蓮「青少年發明獎」獲獎，甚至代表花縣參加全球IEYI青少年發明展台灣選拔賽拿下銅牌，王生認為李師形同將他的發明「整碗捧走」，憤而向媒體爆料。對此，花蓮縣教育局回應，去年已收到陳情人反映，經複核認定是「延續性作品」，扣分後從金牌變銀牌，李師則回應，當時報名有詢問王生是否參加，是王生拒絕，但他卻因此被指控抄襲、霸凌，認為自己才是受害者。

王姓同學向《鏡報》指控，他領銜製作的「FGEPL未來綠能停車場」科展模型，去年先後參與教育部國教署舉辦的「112年全國科技教育創意實作競賽」、花蓮縣第64屆國中小科學展覽會等競賽，陸續奪下銀牌、金牌等佳績，當時他的掛名指導老師是該校李姓代理教師。沒想到，他後續得知李師「不告而取」，將他的作品交給陳姓等2名同學，改名為「無限綠能停車場」，參加花蓮縣府舉辦的「2024年夢想起飛青少年發明展」，最後在綠能科技類榮獲第一名佳績。

王生知悉後，將此事告知父母、班導師，班導除向校方回報之外，也在校內群組替王生抱不平，隔天，王生在走廊上遇到李師，竟被質疑「是誰去向學校投訴？」、「班導傳這些訊息是什麼意思？」、「我們可以私下解決」，此時王生藉口要上廁所離開，李師竟還追進廁所，繼續大聲質問，連現場目擊同學都被李師嚇到。

不過，後來在校方介入後，李師自始否認抄襲也拒不道歉，王生家長轉向花蓮縣教育處投訴，認為李師不應在未經原作者同意下將作品參賽。教育處請主辦單位複審，結果今年1月出爐，認為屬「延續性的作品」僅酌減創意性分數，從金牌降為銀牌，由於複審結果不認抄襲，花蓮縣政府仍推薦代表花蓮縣府參加IEYI台灣選拔賽，獲得銅牌，讓王生及家長更為不滿。

對於王生指控，李師回應稱，報名青少年發明展的兩位學生當中，另名陳姓學生就是該作品原團隊成員之一，報名前，陳生有詢問過王生參賽意願，並告知要以停車場作品參賽，是王生以要參加會考為由拒絕參與，甚至，在參賽前一天王生在校內看到他們趕作品，「還來蹭了一杯飲料」。李師認為，後來複審結果也認定沒有抄襲，他卻為此不斷被指控抄襲與霸凌，「我才是這場校園風暴的受害者」。

花蓮縣政府教育處指出，陳情人去年已向教育處反映此事，教育處立即重啟調查，並依據發明展簡章規定請3位原審委員進行複審，結果認定是「延續性作品」扣減創意分數，複審結果已通知陳情人。教育處指出，陳情人質疑有侵害智慧財產權的部分，可能要請陳情人另向當事人請求，至於根據去年簡章，已得過銀牌獎的作品不得重複參賽，教育處則解釋，因是不同類型的競賽，因此沒有撤銷得獎資格。

