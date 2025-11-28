花蓮森林溫泉度假新體驗 飯店首賣優惠雙人一泊三食8888元起

歡慶試營運，天成逸旅 蝴蝶谷推出「蝶谷森湯」住宿限時優惠，雙人一泊三食8888元起，專案提供豐盛的早、晚餐與消夜。（圖／天成飯店集團）

全新精品飯店品牌-天成逸旅 蝴蝶谷，結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，主打全台罕見的森林溫泉度假新體驗。（圖／天成飯店集團）

花蓮觀光再添新亮點，天成飯店集團看好花蓮地區的觀光潛力與永續旅遊商機，攜手農業部林業及自然保育署，共同打造全新精品飯店品牌－天成逸旅 蝴蝶谷，新飯店結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，主推全台罕見的森林溫泉度假新體驗。歡慶試營運，品牌推出「蝶谷森湯」住宿限時優惠，雙人一泊三食8888元起，專案提供豐盛的早、晚餐與消夜，即日起至2026年2月13日止開放預訂。

「蝶谷森湯」專案房客可享用以原住民風味與在地食材為靈感，結合當令特色的「森活百匯」所提供的自助式早餐與晚餐。（圖／天成飯店集團）

天成逸旅蝴蝶谷亮點１：結合溫泉住宿與森林景觀

天成逸旅–蝴蝶谷坐落於花蓮瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，園區一年四季皆擁獨特風貌，春日賞花、仲夏逐蝶、秋觀楓紅、冬享溫泉。（圖／天成飯店集團）

天成逸旅－蝴蝶谷坐落於花蓮瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度與農業部林業及自然保育署攜手合作，共同打造一處融合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道於一體的生態度假園區，以自然為設計靈感，展現低碳永續的旅宿理念。園區一年四季皆擁獨特風貌，春日賞花、仲夏逐蝶、秋觀楓紅、冬享溫泉，展現山林四時流轉的絕美景色，旅人在不同的季節造訪，皆能於此細品山林的沉靜與純粹，浸溺於遠離塵囂的森境療癒之旅。

天成逸旅蝴蝶谷亮點2：雙人同行一泊三食免萬元

「蝶谷森湯」專案房客可享一泊三食，夜晚也有深夜食堂所提供的美味暖心消夜，旅客不用怕餓肚子。（圖／天成飯店集團）

隨著第4季天氣轉涼，溫泉與森林度假儼然成為旅人放鬆身心的首選，天成逸旅-蝴蝶谷試營運推住宿優惠，雙人一泊三食8888元起，專案內含舒適客房住宿一晚；而餐飲方面也多有巧思，一天三餐皆備，旅客不怕餓肚子，旅客可享用以原住民風味與在地食材為靈感，結合當令特色的「森活百匯」所提供的自助式早餐與晚餐，夜晚更有深夜食堂所提供的美味暖心消夜。

天成逸旅蝴蝶谷亮點3：生態度假園區享黃金湯泉

天成逸旅-蝴蝶谷休閒設施豐富，房客可使用湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等多項休閒設施。（圖／天成飯店集團）

藏身於山林之中的天成逸旅－蝴蝶谷，擁有多款融合自然與設計巧思的客房，細膩呈現山居的靜謐與舒適，明淨的窗戶引入滿室綠意，溫泉泡湯池盡享黃金湯洗禮，讓旅人在林間蟲鳴與微風中，一邊放鬆身心、一邊遠眺山嵐。房客可盡情享受飯店內的湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等多項休閒設施；園區更有充滿意境的自然空間，如蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽，讓旅人在大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期。旅客還可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「天成逸旅－蝴蝶谷為天成飯店集團旗下，精緻體驗品牌天成逸旅的全新力作，此次試營運特別推出優惠價來搶攻第4季國旅市場，邀請旅人於秋冬時節展開一場結合溫泉、美食與生態體驗的慢旅。天成飯店集團透過多元旅宿產品來滿足親子家庭、樂齡族群及年輕旅客等不同族群需求，進一步帶動花蓮地區的觀光動能；我們期盼透過推廣自然共生的旅遊新風潮，提升整體業績1到2成，同時深化品牌在永續旅宿領域的佈局與價值。」

