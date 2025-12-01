花蓮森林護管員放榜！ 榜首淚吐報考動機：延續病逝父連結

林業保育署花蓮分署115年森林護管員甄試今（1日）放榜。（林業保育署花蓮分署提供）

農業部林業保育署花蓮分署日前招考森林護管員，今（1日）放榜公布10名正取及3名候補，其中榜首談到報考動機，還一度眼眶泛淚，自小因父親影響，對林務工作充滿好奇，而在父親今年因病過世後，決定拚一次報考，延續與父親的連結。

花蓮分署11月29日舉行甄試，今年一共42人報考，錄取率約3成，甄試共分兩階段，包含體能技術、專業知識測驗，今（12/1）公布榜單，花蓮分署指出，本次錄取10名考生背景多元，皆展現出對山林工作期待與熱情。

其中榜首提到報考原因還一度淚目，他說，自小深受父親影響，對林務工作充滿好奇，然而父親今年病逝，為了更了解父親生前畢生奉獻的工作，從外地返鄉，擔任約聘人員期間更加堅定自己的選擇，這次抱著背水一戰的自信應試，也盼能以這份工作延續與父親的連結。

另也有從台南到花蓮應試的考生，6月就開始備考，勤做考古題並每日鍛練體能；也有落榜再戰的考生，秉持熱愛野外動植物、嚮往護管員工作，今年再戰終於錄取；花蓮分署長黃群策表示，代表分署誠摯歡迎新血加入。





